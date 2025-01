Estos son los dos salvados de 'GH DÚO 3' y la impactante decisión que se tomará el jueves

La gala de GH DÚO: Límite 48 horas se ha vivido con gran intensidad en la casa de Guadalix y es que la lista de nominados se ha reducido de manera considerable esta semana. Son tres los nombres que han salido de la palestra semanal y se han quedado otras tres personas que sí que deberán enfrentarse a la expulsión el jueves.

La primera persona en salvarse ha sido el hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera y no ha dudado en expresar su felicidad al permanecer dentro de la casa una semana más. "Estoy muy contento. Estaba muy dudoso porque no sabía quién se iba a salvar. Dan ganas de seguir. Habré caído en gracia a la gente. Lo estaré haciendo bien". Maica era la segunda persona en salvarse y esta noticia ha sorprendido mucho a la concursante y no ha dudado en ponerlo de manifiesto, "¡Ay! Me he asustado al escuchar mi nombre, porque estoy acostumbrada ya a ir a los jueves. Gracias, de verdad. Acabo de liberar dopamina por doquier", confesó muy emocionada.

Más tarde, en la casa de GH se vivían momentos de tensión entre los concursantes al tener que posicionarse detrás del compañero que querían que siguiese en la lista de nominados. Jeimy Báez, Manuel Cortés, Miguel Frigenti y Javier, esperaron pacientes a que el resto de concursantes tomasen partido por uno u otro y lo más asombroso fue el empate que hubo entre Manuel Cortés y Miguel Frigenti y acababan con unas palabras del hijo de Raquel Bollo: "No nos gustamos ninguno de los dos. Para mí ha ido una decepción conforme han ido pasando las semanas. He sido indiferente para él desde el principio", comentaba Cortés.

María Jesús Ruiz, invitada VIP en la casa, aseguraba que Manuel "es una persona que no aporta al concurso", y añadía que siempre se mete en "trifulcas sin fundamentos". El sevillano no quiso entrar en polémica con la invitada y le respondió: "es tu opinión y la respeto". Óscar y Maica se decantaban por ponerse detrás del hijo de Raquel Bollo y la concursante explicaba sus motivos. "No me gusta como juega. Y me ataca más a mí antes de aceptar sus errores".

Finalmente, la persona salvada fue Javier, así lo comunicó Ion Aramendi desde plató. Algo que dejó bastante sorprendido al resto de compañeros, ya que la salvación de Javier dejaba a otros tres expuestos a la expulsión del jueves. La noticia no acabó con esta salvación, el conductor de la gala aprovechó la conexión en directo con los concursantes para contarles la importante decisión que se ha tomado para la gala del jueves.

"El jueves habrá doble expulsión y una de ellas con camión de la mudanza", comunicaba Ion Aramendi a los habitantes de la casa de Guadalix, una noticia que ha dejado a todos boquiabiertos porque esta decisión cambiará el ritmo del concurso. De manera, que la audiencia tendrá que decidir quiénes son los que se van a la calle si: Jeimy, Manuel Cortés o Miguel Frigenti.