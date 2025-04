¿Cómo se puede desactivar el botón de IA en WhatsApp?

WhatsApp es una de las aplicaciones más usadas en España y es que su manera tan rápida de poder comunicarse y al ser gratuita y sencilla la convierten en una herramienta indispensable a día de hoy. No hace falta tener grandes conocimientos informáticos para poder usar esta aplicación y permite a los usuarios tener conversaciones con amigos y familiares a cualquier hora del día y desde cualquier parte del mundo.

Meta, compañía a la que pertenece WhatsApp, está en continuo avance y cada cierto tiempo se actualizan todas las aplicaciones que posee esta compañía para así ofrecer una mejor versión a sus usuarios. En los últimos días, algunas personas han visto cómo ha cambiado su aplicación de WhatsApp y ha aparecido un círculo azul en la parte inferior de la pantalla. No se trata de una decoración, sino de un acceso directo a Meta IA.

No todos los usuarios se sienten cómodos con tener en su teléfono un acceso directo a la Inteligencia Artificial porque no han sido ellos los que han pedido voluntariamente esta herramienta y por eso desean seguir usando WhatsApp sin la presencia de este círculo que da acceso a la IA. La mala noticia es que no se puede desactivar del todo esta nueva herramienta disponible en la aplicación de mensajería instantánea. No hay ningún botón que aparezca en los ajustes de privacidad o configuración general que permita apagarla.

¿Cómo ocultar la presencia de IA en WhatsApp?

Aquellas personas que prefieran seguir usando la aplicación de mensajería instantánea de la misma manera que lo hacía hasta la última actualización, tiene la oportunidad de poder ocultar la presencia del chat que invita a los usuarios a usar la Inteligencia Artificial también en esta app. A quienes les haya aparecido el chat de Meta IA en la lista de conversaciones podrán deshacerse de él siguiendo unos sencillos pasos: mantén pulsado el chat en Android (o deslízalo a la izquierda en iOS) y pulsa en “Eliminar chat”. Así, al menos, desaparece de la pantalla principal.

Incluso, se puede ir un paso más allá en este intento de bloquear el acceso de la IA al chat de WhatsApp enviando el comando "/reset-ai" al chat y esto permitirá eliminar todas las interacciones previas que se hayan tenido en ese chat de Meta AI. La Inteligencia Artificial confirmará con mensaje que se ha restablecido y la copia del chat se eliminará de los servidores.

Respecto al círculo azul que aparece en la parte inferior de la pantalla no quedan más opciones que ignorarlo porque no existe la manera de poder eliminarlo de la pantalla. Por lo que, si el usuario no inicia ninguna conversación con Meta AI, no se enterará de que esta actualización existe y podrá seguir usando WhatsApp como lo ha hecho hasta ahora.

No hay una manera de poder evitar que la Inteligencia Artificial llegue a WhatsApp porque es una función gratuita y se activa de manera automática en cada uno de los teléfonos conforme llega esta actualización al país en cuestión.