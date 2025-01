José María Almoguera y María Sánchez 'al descubierto' en 'GH DÚO 3'

José María Almoguera y María Sánchez son la pareja oficial de esta edición de GH DÚO 3 y la organización del reality ha querido hacer más público aún su amor y es que no todos los concursantes sabían a ciencia cierta que ambos parecen estar viviendo un romance muy apasionado dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, de manera que lo que para mucho era un secreto a voces ahora se ha convertido en realidad.

El encargado de desvelar esta carpeta tan comentada a lo largo del concurso ha sido el presentador Ion Aramendi durante la gala del domingo. "Hay dos personas en la casa que han llegado al límite, al límite de los límites, al límite máximo de los límites limitados. Como servicio público que somos, como superalcahuetas mayores, vamos a brindarles esa ayuda", comenzaba explicando el presentador. Acto seguido, María y José se han mirado cómplices y con un poco de nervio porque no sabían lo que estaba por venir.

La relación de José María Almoguera y María Sánchez es oficial

La pareja ha tenido la oportunidad de revelar su amor a todos los compañeros de la casa a ritmo de Whitney Houston y es que ha sido en ese momento cuando ambos han aprovechado la ocasión para sellar su romance con un beso apasionado frente a todos los concursantes. Una encerrona que no ha sentado mal a ninguno de los dos miembros de la pareja.

No ha sido un solo beso, José María y María han querido demostrar que no era algo puntual y no han dudado en darse varios besos delante de todos los compañeros, la reacción de alguno de ellos ha sido muy cómica. Manuel Cortés, Romina, Jeimy o Javier no han podido evitar reírse mientras la pareja se besaba en pleno directo y es que se han sorprendido de que quieran hacer esto de manera tan 'pública'.

La organización ha ido un paso más allá y además de poner en un aprieto a la pareja ha querido mostrar un vídeo con algunos de los momentos más cariñosos que han vivido estos dos concursantes a lo largo del concurso. La vergüenza que han sentido los dos protagonistas de esta carpeta ha sido impagable y sus caras reflejaban la sorpresa y el nerviosismo al verse tan acaramelados en la cama o dándose besos a escondidas del resto de sus compañeros.

Que el romance de José y de María se haya hecho público para todos los concursantes de GH DÚO 3 permite que la pareja ya no tenga que esconderse para tener muestras de cariño, ahora podrán vivir su relación de una manera más tranquila y relajada. Cuando Ion Aramendi les ha preguntado que cómo les iba ellos han respondido con claridad. José ha afirmado que "nos estamos conociendo y estamos bien" y María, conocida como 'la jerezana' ha declarado que "estamos felices".

Habrá que esperar al jueves para ver si la pareja permanece junta en la casa, ya que la continuidad del hijo de Carmen Borrego peligra en el concurso, porque es uno de los nominados.