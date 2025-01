José María Almoguera y María cada día más acaramelados en 'GH DÚO 3'

El romance entre José María Almoguera y María Sánchez, conocida como 'la jerezana', parece ir viento en popa y a toda vela. La semana pasada tuvo lugar el primer beso y desde entonces las caricias y besos a escondidas han sido un continuo, y es que la pareja está decidida a hacer lo que siente a pesar de que los demás concursantes ya comiencen a cuchichear sobre ellos. Hacen caso omiso a los comentarios del resto de los integrantes de la casa para poder vivir lo que sienten.

El hijo de Carmen Borrego rechazaba la oferta de dormir en la suite, tras convertirse en el inmune de esta semana, para así poder seguir durmiendo al lado de María. Los actos de María y José María dicen una cosa y ellos dicen otras, en el programa de radio que han estado grabando durante estos días, la joven de Jerez decía: "Mi templo está cerrado y mi corazón también. Yo creo que ni José María ni yo estamos preparaos para enamorarnos", palabras que poco tienen que ver con la actitud de ambos.

José María Almoguera hablaba de María en buenos términos y la definía como "maravillosa, cuidadora" aunque también afirmaba que no tenía planes de volver a enamorarse. "Mi corazón está muerto". El nieto de María Teresa Campos ha vivido un 2024 de lo más movido porque a principios de año se separó de su mujer con la que tienen un hijo en común, desde entonces, la prensa ha estado muy pendiente de cada uno de los pasos que ha dado aunque por el momento no se le había relacionado con ninguna otra mujer.

La historia entre María y José parece que toma buen rumbo a pesar de la negación de los protagonistas de cara al público, aunque ha sido desconcertante uno de los últimos movimientos del sobrino de Terelu Campos. José María ha pedido perdón por sus actos a una amiga de la que se desconocía su identidad hasta el momento, él la ha llamado Amanda. "La que me va a caer cuando salga. A mi madre le da igual, me preocupa más Amanda, es una amiga mía. Ya te contaré por qué me preocupa Amanda, cuando salgamos", le confesaba el propio José María a María en uno de sus últimos acercamientos.

Pocos datos se conocen de la identidad de esta chica que menciona José María, aunque Alexia Rivas ha mencionado en plató que a la que él llama Amanda realmente se llama Aitana y habría preferido ponerle otro nombre para no revelar su verdadera identidad y mantenerla alejada de la prensa. No se sabe cómo habrá reaccionado esta 'amiga' al ver lo acaramelado que se encuentra el hijo de Carmen Borrego con María 'la jerezana'.