José María Almoguera y María 'la jerezana' protagonizan el primer beso de 'GH DÚO 3'

Las semanas en GH DÚO pasan y la relación entre los habitantes de la casa va evolucionando, se empiezan a vivir los primeros enfrentamientos, nominaciones y también los romances, en este caso los protagonistas son José María Almoguera y María Sánchez, conocida como 'la jerezana'. Desde hace varios días se percibía que entre ellos había mucha química y feeling aunque el hijo de Carmen Borrego no solo tenía ojos para la andaluza, sino que se encontraba indeciso sobre Maica, otra compañera con la que había habido un poco de tonteo, pero no había pasado nada más.

María 'la jerezana' ha sido un gran apoyo para José María durante las tres semanas que van de concurso y es que ha encontrado en ella la persona ideal para poder afrontar su paso por el reality. Han mantenido conversaciones profundas y también se sentía que lo que había entre ellos podría ir a más y eso es lo que ha terminado pasando a pesar de las dudas que tenía la ex concursante de GH con respecto al nieto de María Teresa Campos.

Ambos parecen haberse comprometido un paso más en su relación y se han besado bajo las sábanas la noche del martes al miércoles. Han pasado de dormir en camas separadas pero al lado, a compartir cama. Parecía que iba a ser una noche más, pero ha sido cuando ya las luces estaban apagadas cuando José María y María han aprovechado para darse su primer beso. María mira a José y él se vuelve hacia ella, es en ese momento en el que ella se acurruca con él para después mirarse a los ojos y finalmente darse un beso. Por el momento no se ha visto mucho más que eso, pero se aprecia que ambos han tenido un momento muy romántico bajo las sábanas.

María 'la jerezana' tenía dudas sobre José María Almoguera

La andaluza ha hablado sobre el interés que ella tenía en José, pero lo cierto es que no terminaba de ver claras cuáles eran sus intenciones. "Dormimos en camas pegadas, pero nada más allá de nada. Yo pensaba que tenía feeling conmigo, pero luego me he dado cuenta de que con todas las chicas es igual. Dije, pues voy a tomar distancia porque ya en la casa se estaba rumoreando que había miradas. Igual me puse un poco celosa, celosa, entrecomillas", comentaba María Sánchez.

La ex concursante de GH también relataba que tomar distancia le estaba afectando. "Al tomar esa distancia, que me estoy liando, he sido un poco borde y, claro, a mí se me nota todo en la cara en un momento", como José se interesó por si le pasaba algo con él, ella terminó afirmando que" creía que yo era diferente, pero con todas es igual porque yo he estado observando", aunque para gozo de la de Jerez, José María le habría confirmado con este beso que realmente está interesado en ella.

¿Qué opina Carmen Borrego del romance de su hijo?

Cuando comenzaron los rumores de que José María podría tener un romance en la casa de Gran Hermano, la mayoría de las miradas se centraron en su madre, Carmen Borrego. Tras la confirmación de este idilio entre él y la de Jerez, la reacción de Carmen Borrego no se ha hecho esperar. "María es una tía estupenda, que me gusta muchísimo, pero yo creo que él debe vivir la experiencia él solo. Creo que en el momento en el que ya tienes una relación con cualquier chica de la casa, condiciona tu concurso y ya te comunicas igual con el resto de compañeros de la casa", sentenciaba la hija de María Teresa Campos.

Carmen Borrego siempre se ha sentido muy orgullosa de que su hijo formase parte de esta edición de GH DÚO y del concurso que está haciendo. "Yo quería que entrara en la casa para que se le conociera. Creo que se le está conociendo. Creo que sus compañeros que están dentro, sí que le están conociendo mejor todavía. Sí que es verdad que hay unas tramas mucho más importantes en las que él no está metido", comentaba.