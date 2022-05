Salva Reina cuenta en El Hormiguero su mejor anécdota: "Durante un minuto fui millonario"

Salva Reina ha visitado El Hormiguero junto a María Leon para presentar El Universo de Oliver. En una entrevista muy divertida junto a Pablo Motos y las hormigas, Trancas y Barrancas, el actor malagueño ha aprovechado para explicar anécdotas divertidas que ha vivido a lo largo de su vida. Con la complicidad de María Leon y las risas del público, Reina se ha marcado un pequeño club de la comedia, rememorando una de sus vivencias más divertidas, de esas historias tierra trágame.

"Tu tienes una historia relacionada con la lotería, ¿no?", le preguntaba hábilmente Pablo Motos al actor, que empieza a sonreír al recordar la historia. "Con mi socio de la sala que tenemos en Málaga echamos una quiniela siempre. En vez de invertir en bitcoin, echamos una quiniela todos los lunes", empezaba a relatar Salva Reina, con su habitual tono jocoso. "Yo me encargaba cada semana de ir a la máquina para ver si nos había tocado.", añade.

"Un día la máquina me dice 'pasa por el mostrador' y digo 'me ha tocado tanto dinero que la máquina no puede ponerlo, no caben los ceros y tengo que pasar por el mostrador'", explica Reina, causando carcajadas entre el público. "Yo estaba ya nervioso, delante mío había una señora cambiando la lotería de navidad, echando la bonoloto.. y yo 'señora, que hay un millonario detrás suyo'", ha señalado el actor, asegurando que se moría de los nervios.

"No sabía dónde meterme, estaba nervioso perdido, y cuando me toca le doy el boleto al lotero y le digo 'sí, soy yo. Te habrá saltado la alarma'", relata el actor, con las risas de Pablo y María como banda sonora de la anécdota. "Total, que el de la lotería pasa el boleto por la máquina y me dice 'no, es que hoy es lunes y todavía falta un partido por jugar'", culmina el actor. "Durante el minuto y medio en el que la señora de delante echaba su boleto fui millonario".