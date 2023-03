Risto Mejide estalla y Laura Escanes le calla de una guantá con la mano abierta

Risto Mejide se ha visto envuelto en una nueva polémica. Su relación con Natalia, la mujer que le ocupa el corazón tras la separación con Laura Escanes, ha vuelto a levantar ampollas. La diferencia de edad entre ella y el publicista es de veinte años, una brecha generacional que ha puesto en duda la certeza del amor entre estos tortolitos.

Ante las acusaciones de edadismo vertidas por Risto Mejide en un documental de Cuatro, mostrándose como una víctima de las redes sociales, y la tensión en una posterior entrevista para El Suplement de Catalunya Radio, el catalán ha publicado un post en Instagram en el que se ha expresado con pelos y señales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Risto Mejide (@ristomejide)

"Farmacéutica adjunta. Graduada en Farmacia, Ortopedia, Nutrición y Dietética. Guitarra clásica en el Conservatorio. Máster en profesorado. Autosuficiente, emancipada e independiente económicamente desde hace años. Mamá responsable de Kairo, un Shiba Inu precioso. Y ya puestos, con este talentazo para la ilustración", ha comenzado Mejide, haciendo público el curriculum de su nueva ilusión.

"Pobrecica mía, todavía no puede saber lo que quiere, ni en la vida ni en el amor. Necesita urgentemente que los demás se lo indiquen. Menos mal que siempre hay gente de bien con ganas de guiar y tutelar a las mujeres desvalidas, ignorantes e indefensas para que puedan darse cuenta de lo que realmente les conviene. A quién pueden amar y a quién no", ha añadido con su habitual ironía. "Amad más y joded menos, anda. Nosotros a lo nuestro", ha culminado.

Ante esta soberbia, la que no ha podido guardar silencio ha sido Laura Escanes. La mamá de Roma ha querido reflejar su opinión al respecto en su cuenta de Twitter, asegurando que, tras muchos años a la defensiva, había conseguido entender el concepto de "el amor no tiene edad". La influencer ha sentenciado "la frase de 'el amor no tiene edad', me ha costado tiempo entenderlo, pero no tiene nada que ver con las relaciones con diferencia de edad, sino que no hay edad para enamorarse. Una persona de 15 años se puede enamorar. Una de 70 también. Que a veces nos confundimos".