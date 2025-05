Misterio resuelto: este es el resultado del test de embarazo de Anita en 'Supervivientes 2025'

Los rumores de embarazo han estado en el aire desde el pasado domingo cuando Makoke le pregunta a Anita en tono burlón si no podía estar embarazada porque había aumentado de peso y eso no era lo normal en un concurso como Supervivientes. La catalana no se tomaba bien las palabras de la colaboradora de televisión porque considera que es un tema muy íntimo como para ser contado con tanta frialdad delante de las cámaras y más dentro del reality.

El evidente cambio físico de la joven, ha aumentado de peso y tiene una barriga incipiente, hicieron saltar las alarmas a los seguidores del concurso en redes sociales que también apuntaban a un posible embarazo. Lo cierto es que Anita ha reconocido haber mantenido relaciones sexuales con Montoya durante el concurso, pero ha afirmado que siempre usó protección, por lo que no cabría esperar que esto pudiera suceder, aunque todo puede pasar.

Sandra Barneda habló con Anita el pasado domingo a solas y le preguntó si quería realizarse una prueba de embarazo para quedarse tranquila y la catalana contestó que sí. "Utilizo precaución, pero siempre puede pasar que pase algo, si me la hacéis para quedarme tranquila y para que todo el mundo se quede tranquilo y, sobre todo para que Makoke aprenda a no decirle a una persona que está embarazada... yo me la hago sin problema, es más, quiero hacérmela", respondía Anita muy tajante.

Este es el resultado de la prueba de embarazo de Anita

Ha sido este martes en la gala de Supervivientes presentada por Carlos Sobera cuando se ha revelado si finalmente Anita estaba embarazada o no. Tras varias horas esperando este momento, el presentador vasco ha dado a conocer los resultados de la prueba de embarazo y ha comunicado que es negativo, ha sido en ese momento cuando ha explicado qué es lo que le sucede a la joven. La catalana se ha alegrado al conocer la noticia porque considera que no es el momento perfecto para tener un segundo hijo.

Anita Williams está hinchada, se le aprecia en la cara y en el cuerpo, pero no es por estar embarazada, sino que tiene una explicación médica. "Anita presenta una distensión abdominal debida al consumo excesivo de isotónico, lo que supone un gran aporte de azúcar diario sumado a una presumible sobre crecimiento bacteriano intestinal que está en estudio por parte de los médicos", después de que la ex concursante de La isla de las tentaciones se sometiese a un análisis.

La razón por la que Anita tiene un aspecto diferente es debido al alto consumo de azúcar diario que le aporta la bebida isotónica que beben los concursantes de Supervivientes para reponer fuerzas cada día. Después de descubrir la razón que ha hecho que la joven no adelgace como el resto de sus compañeros, se le harán más pruebas para determinar si ese sobre crecimiento bacteriano intestinal es la razón de que la joven presente esta hinchazón. Anita no es la primera concursante del reality que se ve afectada por esta bebida, en ediciones anteriores han sido varios los participantes que han sufrido esta dolencia.

El equipo médico que está en Honduras le ha puesto un tratamiento a Anita Williams para intentar que se recupere lo antes posible de estos problemas intestinales. "Por ello comenzará un tratamiento médico específico y deberá seguir una dieta libre de azúcares, legumbres y arroz integral para su completa recuperación", le comunicaba Carlos Sobera a Anita.

Anita y Montoya han vivido este momento de tensión juntos y apoyándose el uno en el otro, cuando han conocido el resultado ambos se han mostrado aliviados, pero el sevillano le ha puesto el punto humorístico a la cuestión. "Podemos llamar Isotónico o Isotónica, al niño o la niña, cuando venga. Me alegro, hija mía, pero que me encantaría la paternidad", aclaraba Montoya, dando a entender que estaría más que dispuesto a criar de manera conjunta a ese bebé.