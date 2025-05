Anita Williams podría estar embarazada: esta es la medida que ha tomado la organización de 'Supervivientes 2025'

La gala presentada por Sandra Barneda ha resultado de lo más tensa y es que se han producido varios enfrentamientos entre los concursantes de Supervivientes. Las semanas van pasando, el hambre va haciendo mella y la convivencia se vuelve más difícil para aquellos que no se llevan bien anteriormente, la unificación de las playas parece haber traído más conflicto que concordia a los supervivientes. Uno de los temas principales que se han tratado en la noche del domingo es el posible embarazo de Anita Williams.

Makoke ha sido la primera concursante en desvelar el cambio físico que ha experimentado Anita desde que ha llegado a Honduras. La colaboradora de televisión le hacía una pregunta que hacía explotar a la ex participante de La isla de las tentaciones. "¿No estarás embarazada? Has engordado y en 'Supervivientes' normalmente no se engorda", afirmaba la ex de Kiko Matamoros, además aseguraba que Anita le había dicho que "en tres meses no te ha bajado la regla...".

Estas declaraciones de Makoke enfurecían a Anita y la malagueña afirmaba que "en ningún momento, ha sido en tono despectivo", algo que la catalana vio como "una recogida de cable". Tras este comentario de la catalana, Makoke le lanzaba una amenaza a Anita "no me hagas hablar", a lo que la ex de Montoya retaba a Makoke a decir lo que quisiera sin ningún tipo de tapujos. En este momento fue cuando la colaboradora de televisión relató que Anita le había confesado que "en 'Playa Misterio' había tenido relaciones sexuales con Montoya". Lo que Anita negaba completamente: "Eres una mentirosa, no me salen ni las palabras". Como también reaccionaba Montoya: "Te estás pasando un huevo, es lamentable".

Tanto Anita como Montoya desmienten que eso hubiera pasado, aunque las cámaras han grabado a la pareja en actitud cariñosa en más de una ocasión desde que empezó el concurso. Makoke se mantenía firme en sus palabras y aseguraba que: "no estoy mintiendo y aquí hay más personas que lo saben", afirmando que otros compañeros o parte de la organización de Supervivientes estaban al tanto de las noches de pasión de Anita y Montoya.

Tras la tensión vivida en ese momento entre las dos mujeres, Sandra Barneda pedía hablar a solas con Anita. La presentadora volvía a hacerle la misma pregunta a la catalana acerca de las relaciones sexuales que habría mantenido con Montoya a principios del concurso. La joven respondía de manera sincera: "en 'Playa Misterio' no". Barneda aprovechaba la ocasión para hacerle una importante pregunta a Anita. "Has dicho que hace tres meses que no te baja el periodo, ¿te gustaría hacerte una prueba de embarazo para salir de dudas?".

La respuesta de Anita era clara. "Utilizo precaución, pero siempre puede pasar que pase algo, si me la hacéis para quedarme tranquila y para que todo el mundo se quede tranquilo y, sobre todo para que Makoke aprenda a no decirle a una persona que está embarazada... yo me la hago sin problema, es más, quiero hacérmela", sentenciaba la joven. En los próximos días se podrá saber cuál es el estado de Anita si está embarazada o no.