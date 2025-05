Pelayo Díaz desata la polémica con su estrategia a la hora de nominar en 'Supervivientes 2025'

Los jueves, los concursantes de Supervivientes se enfrentan a las temidas nominaciones, cada uno de ellos debe dar el nombre de un compañero al que le gustaría ver abandonar la isla. Son muchas las estrategias y alianzas que se siguen en este proceso para quitarse de en medio a los participantes más fuertes, ya sea a nivel físico o que cuentan con más apoyo de la audiencia en el exterior.

Pelayo Díaz ha sido el ganador de la prueba más peligrosa del concurso, la noria infernal, después de batirse en duelo con Anita Williams, el gallego ha resultado victorioso y ha tenido como recompensa la ansiada inmunidad y además, el privilegio de poder nominar directamente a uno de sus compañeros. Esta no ha sido la única ventaja que ha tenido el diseñador de moda sino que como se ha producido un empate ha podido escoger a quien quitaba de la lista y así dejaba solo a dos de ellos.

"Se ha producido un empate. Álex, Anita, Damián y Makoke estaríais a cero puntos empatados. Por lo tanto, Pelayo tienes que desempatar y meter a tu nominado directo. Necesito primero de esos cuatro que me des un nombre nominado. ¿Quién sigue nominado?", le explicaba Laura Madrueño a Pelayo después de varios intentos en el que el joven no entendía cuál era su cometido en este momento. Díaz, respondía casi de manera inmediata: "vale, Anita", dejando claro que quiero exponer a la catalana a la expulsión.

La reacción de Anita no ha tardado en llegar y ha dejado claro que la decisión de su compañero no le ha sentado bien, después de poner cara de enfado, le ha dado un beso en la mejilla a Montoya, su ex pareja. Ha sido el sevillano el que más histriónico ha sido con la decisión de Pelayo y no ha podido disimular su malestar en el rostro. La relación entre Pelayo y Montoya puede encontrarse en su momento más álgido de tensión y es que el de Utrera no soporta al gallego.

Pelayo ha demostrado ser fiel a su amistad con Damián Quintero: "saco de la nominación a Damián" y ha nominado de manera directa a Carmen Alcayde. Esto ha dejado un panorama desolador para el trío formado por Carmen Alcayde, Anita Williams y Montoya, que es el que ha recibido más puntos por parte de sus compañeros. "Anita, Montoya y Carmen serían, por tanto, los tres nominados de esta semana", resumía Laura Madrueño después de que Pelayo y la ruleta acabasen con todas las estrategias que podrían tener en mente los concursantes.

Para desgracia de este grupo de amigos uno de ellos tendrá que despedirse de esta aventura la semana que viene. La unión de Carmen Alcayde y Montoya viene desde que llegó la colaboradora de televisión a Honduras tras la marcha de Beatriz Rico, desde entonces la valenciana y el andaluz han compartido muchos momentos juntos y se han enfrentado a sus miedos en esta aventura en los Cayos Cochinos. Será la audiencia quién decida quién de los tres abandona el reality el próximo jueves.