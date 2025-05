Esta ha sido la reacción del último expulsado de 'Supervivientes 2025': "Me ha cambiado la vida"

El jueves llega la gala de Supervivientes y está presentada por Jorge Javier Vázquez, el presentador mítico de Telecinco es el encargado de anunciar quién es el expulsado definitivo cada semana. Durante la noche se conoció quién era el primer salvado del público y fue Álex Adrover, el actor se mostraba muy emocionado por tener la oportunidad de continuar una semana más en el concurso y agradecía a todos sus seguidores que le apoyan en los momentos más complicados.

El duelo final estaba entre Pelayo Díaz y Joshua Velázquez, los dos diseñadores han sido amigos a lo largo de esta aventura y ninguno quería marcharse de Honduras. No obstante, las normas de concurso son claras y cada semana uno de los supervivientes debe abandonar los Cayos Cochinos y volver a España, ambos pueden presumir de haber aguantado hasta casi la recta final del programa porque han estado más de 70 días viviendo en unas condiciones extremas.

El expulsado de esta semana era Joshua Velázquez, el canario ponía fin a su paso por Honduras y se alegraba de que su compañero Pelayo continuase al menos, otra semana más. Los compañeros se han deshecho en halagos hacia el diseñador y se han abrazado a él de manera muy sentida y es que la trayectoria de Joshua en los Cayos Cochinos ha sido clave para muchas personas que han encontrado en él un consuelo y un amigo con el que poder convivir, además ha demostrado mucha destreza a la hora de realizar las pruebas.

Agradecido por haber podido vivir esta experiencia, Joshua Velázquez se ha despedido de sus compañeros y de la audiencia junto a Laura Madrueño. En ese momento todos los concursantes que se despiden viven este trance junto a la presentadora en la Palapa y el canario lo ha hecho con una sonrisa, a pesar de haber sido el expulsado no estaba triste como ha sucedido con algunos de los expulsados anteriores.

"Necesito comer", exclamaba el participante de Maestros de la Costura, por esta, entre otras razones, la actitud de Joshua a la hora de conocer su destino dentro del reality no ha sido de desolación. El joven vivió hace unas semanas un momento complicado cuando tuvo que ser evacuado de la playa debido a un brote de herpes zoster, pero tras las curas de las lesiones ocasionadas por este virus pudo continuar la aventura en el programa.

Así ha influido 'Supervivientes' en la vida de Joshua Velázquez

El canario ha dejado claro en el momento que se ha despedido que Supervivientes ha sido una revolución en su vida y ha agradecido todo el apoyo que ha recibido a lo largo de las semanas en las que ha estado nominado y se ha salvado. "Quiero darle las gracias a todo el mundo que me ha votado semanas atrás. Esto para mí no es un trabajo al uso, para mí esto era una ilusión", afirmaba el joven contento. Además, señalaba que "me ha cambiado la vida, cuando llegue a España seré otra persona".

Laura Madrueño también le ha querido dedicar unas bonitas palabras al concursante antes de que se marchase de manera definitiva del reality. "Te agradecemos mucho que hayas estado aquí, por lo bien que nos lo hemos pasado contigo, por haberlo dado todo en las pruebas. Para mí ha sido un verdadero placer", afirmaba conmovida la presentadora antes de despedir al canario.