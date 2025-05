La emocionante reacción de Borja González al ver imágenes de su hijo y reencontrarse con su novia Ana Solma

Borja González era uno de los pocos concursantes que todavía no había recibido la visita de sus familiares a Honduras, el ex participante de La isla de las tentaciones se ha llevado una gran sorpresa al completar el reto pertinente para poder obtener una recompensa particular. El valenciano llegaba a la playa y se encontraba con Patry Montero, por lo que asumía que su novia, Ana Solma no se había podido desplazar hasta Honduras debido a que está en España cuidando de su hijo pequeño.

La mujer de Álex Adrover ha sido la encargada de darle a Borja una tablet donde ha podido ver algunas fotos y vídeos de su hijo, algo que ha sido muy emocionante para el superviviente y no ha podido reprimir las lágrimas de alegría al contemplar cómo ha crecido su pequeño durante su ausencia. "Qué guapo, antes se parecía más a Ana", comentaba el joven muy emocionado junto a Patry Montero, que le preguntaba si el niño ya andaba cuando él marchó hacia los Cayos Cochinos.

"El mejor regalo que me podías dar", le decía el concursante a Carlos Sobera entre lágrimas, a lo que el presentador vasco le ha respondido también conmovido por la situación personal que está viviendo Borja González en Supervivientes. "Nos has pellizcado el corazón al ver tu reacción al ver las fotos de tu hijo", comenzaba diciendo Sobera y continuaba "es una pena que no Ana no haya podido venir, pero ha enviado las fotos".

González se mostraba feliz de poder ver a su hijo y entendía a la perfección que su pareja no hubiera podido viajar hasta Honduras debido a que era un viaje muy largo. "Lo entiendo, son muchos días", ha expresado. "He visto a mi hijo andando, le he visto poniendo las caras de loco que me gustaba, guapísimo. Le voy viendo que se parece mucho a mí. Se estaba subiendo a una moto, ha sido increíble. Muchas gracias por enseñarme esto", expresaba muy emocionado el joven.

Mientras Borja estaba manteniendo esta conversación con Carlos Sobera aparecía por detrás Ana Solma y le decía: "¿de verdad pensabas que no iba a venir?". En ese instante la pareja se ha fundido en un tierno abrazo después de llevar más de dos meses separados. Solma le ha dicho a su chico que está muy orgullosa de él y que está haciendo un concurso maravilloso, lo ha querido tranquilizar cuando este le ha preguntado cómo está siendo la dinámica familiar en casa con el niño durante su ausencia, Solma le ha explicado que con la ayuda de sus padres ha podido manejarse sin problemas durante este tiempo.

La novia de Borja González le ha explicado cuáles fueron algunos de sus mayores temores cuando comenzó la aventura de Supervivientes y el motivo por el que la joven estuvo sufriendo. "Estaba sufriendo porque lo estabas pasando fatal, muy mal. Te veía fatal, que no eras tú, que no estabas disfrutando, llorando enseguida…", refiriéndose a la primera etapa del valenciano en el concurso. La perspectiva de Ana Solma ha cambiado de manera radical respecto al concurso que está haciendo su pareja: "ahora te estoy viendo súper bien". La pareja ha tenido la oportunidad de tener un rato a solas y ponerse al día, tras la crisis en la que se encontraban inmersos antes de irse Borja a Supervivientes, ambos consideran que la relación va a mejorar cuando el joven vuelva a España.