Montoya se enfrenta a Pelayo en una fuerte discusión en la que involucra a Terelu Campos en 'Supervivientes 2025'

Supervivientes va avanzando, la recta final se ve cada vez más cerca y después de tantos días de convivencia y de pasar hambre, los problemas entre los concursantes no dejan de aflorar. En la gala de este martes, presentada por Carlos Sobera se ha podido presenciar en directo la tensa discusión que han tenido cuatro de los participantes: Terelu Campos, Damián Quintero, Pelayo Díaz y Montoya. Un momento que ha sido muy inesperado para la colaboradora de televisión que no entendía cuál era la polémica a su alrededor.

Este martes era la ocasión ideal para que los supervivientes limasen las asperezas y cuatro de ellos se han tenido que ver las caras debido a los comentarios que se habían producido por parte de algunos de ellos durante los días previos. Carlos Sobera plantaba sobre la mesa un comentario dicho por Montoya que involucraría de manera directa a Terelu, que se ha quedado de lo más sorprendida al oír las palabras dichas por el sevillano. "Dijiste que Damián te había confesado que no le encajaba para nada la actitud que Pelayo estaba teniendo con Terelu", señalaba el presentador.

Tras la emisión del vídeo y después de ver lo ocurrido ha sido cuando todo ha saltado por los aires. Montoya no se ha escondido y ha mostrado su desconcierto con la actitud de Pelayo Díaz hacia Terelu Campos, el de Utrera piensa que el diseñador no está siendo sincero con la colaboradora y que aprovecha la presencia de Terelu para hacerle la pelota. Montoya, considera que la hija de María Teresa Campos tampoco trata de manera equitativa a los dos concursantes, le da una mayor importancia o trata con más consideración a Pelayo que a Damián.

Pelayo no ha querido quedarse callado ante las acusaciones de Montoya y le ha respondido de manera tajante. "A ver, yo creo que Montoya tiene un programa de comprensión oral. Tiene que entender las cosas que escucha, porque hay veces que escucha cosas y no lo sabe comprender. Se queda con una palabra, se cree que le están diciendo una cosa y no. Con la noche que tuvo con Anita, no sé cómo le quedan ganas de hablar de los demás".

El sevillano ha aprovechado la oportunidad para explayarse y ha sido entonces cuando su discurso ha salpicado a Terelu Campos. "España se merece saber que para mí Damián es una persona sincera y esa falsedad no la tiene", refiriéndose a Pelayo. "Lo siento Terelu que te señale, pero se te ve el plumerillo. A Damián le diste mucha caña cuando piensa exactamente lo mismo que ese señor. Y digo Damián, me alegro realmente de cómo eres y que me lo diga. La tomaste con él y aunque a Pelayo le tengas más estima, le diste una caña a Damián que para mi gusto… Él fue sincero y el que te lo dijo a la cara. Pelayo mientras te ha dicho yo contigo nada", afirmaba Montoya.

Terelu se ha quedado muy sorprendida con la acusación de su compañero que además no ha dudado en reiterar su pensamiento. "Terelu, cariño, si te ha dicho maligna hace dos minutos. Se te ve ahí el plumerillo", aseguraba Montoya. Terelu se ha defendido de manera muy incisiva. "¿El plumerillo? Yo no tengo plumerillo eh" y ha añadido: "te recuerdo que Damián me dijo a mí, el problema es que yo voy de frente y que hay otros que piensan lo mismo y se callan. A mí me encantaría saber qué personas se han callado", apuntaba la colaboradora eludiendo así el supuesto favoritismo de Pelayo frente a Damián y dejando claro que le gustaría saber quiénes están siendo falsos con ella.