Manuel González desvela cuál es su relación actual con Gabriella tras su paso por 'Supervivientes 2025'

Manuel González fue expulsado de Supervivientes 2025 y desde entonces su vida no ha vuelto a ser la misma. El panorama que le esperaba al gaditano cuando llegó a España era de lo más inesperado para el joven que no sabía que el conflicto entre su familia y su novia había llegado hasta este extremo. La supuesta infidelidad por parte de Gabriella a Manuel han creado un cisma entre ella y los padres y hermana de Manuel, algo que por el momento no parece que vaya a tener una solución a corto plazo.

En la gala del domingo de Supervivientes, presentada por Sandra Barneda, estaba presente Manuel al que la conductora del programa no dudaba en piropearlo después de tantos días en la isla y de sufrir un gran cambio físico, "Vienes guapo", le decía Barneda a Manuel, a pesar del piropo, el joven se ha mantenido serio, ya que es consciente que su situación personal no es la ideal y así lo comunicó. "Aterrizando un poco... Y hablando muchas cosas. Y solucionando muchas cosas también", respondía el andaluz.

Barneda no dudó en preguntarle acerca de su situación actual con su novia, para averiguar si finalmente la relación continúa o si, por el contrario, se ha roto de manera definitiva. "Has dormido solo o acompañado estas 72 horas?"... Una cuestión a la que Manuel respondía sin pelos en la lengua: "Tú me conoces... Me he pegado 70 días que yo creía que se me iba a caer vamos. Pero está viva", resolviendo así la duda de si sigue con Gabriella o no, que ha resultado ser que sí.

Acerca del conflicto que mantienen la familia de Manuel González y Gabriella, el gaditano ha revelado algunos detalles: "Yo ya lo he dicho. Para mí no ha sido fácil. Me he encontrado algo que no me esperaba para nada. Ha sido duro y he tenido días muy malos. Además, me he pegado días que no he hablado con parte de mi familia y para mí no ha sido fácil", confesaba el ex concursante de Supervivientes.

Gloria y Gabriella cara a cara en '¡De Viernes!'

Gloria González ha sido la fiel defensora de Manuel durante su concurso y ha dado la cara por su hermano todo el tiempo que el joven ha estado en Honduras. Ante las imágenes de las supuestas infidelidades de Gabriella hacia su hermano, Gloria no ha dudado ni un momento en plantarse ante esto y se ha llegado a enfrentar con Gabriella por ello. Hace unos días, tuvieron ambas un encuentro en ¡De Viernes!, donde han podido hablar detenidamente de todo lo que ha pasado.

"Esta relación es tuya y de Manuel. Si él está feliz, estaremos felices. Nosotros lo estamos pasando fatal. Mis padres son mayores y nos hemos visto en una presión mediática que flipas", explicaba Gloria acerca de la situación en la que se han visto envueltos. Ambas han aprovechado la ocasión para disculparse públicamente y Gloria ha confirmado el distanciamiento de Manuel. "Acepto tus disculpas y yo también te las pido, pero quiero que entiendas que mi hermano no nos habla. Se ha posicionado".

Por su parte, Gabriella está dispuesta a pasar página y espera que la situación mejore por el bien de todos. "Yo quiero que lo arregles porque la familia es lo más importante del mundo. Yo amo a mi familia y si esto pasara, lo intentaría arreglar de todas formas y si tengo que tragarme mi orgullo, lo haré. Las personas cuando se quieren, se quieren", afirmaba la de Murcia.