Así ha sido el tenso y hostil reencuentro entre Montoya, Anita y Manuel en 'Supervivientes 2025'

La gala del jueves de Supervivientes 2025 prometía, Jorge Javier Vázquez ha sido testigo tanto de los saltos en helicóptero de Anita y Manuel como del reencuentro de ambos con Montoya. Una noche llena de emociones que se han vivido a flor de piel, sobre todo para algunos concursantes, como por ejemplo el sevillano. La pareja de Anita se sorprendía al ver a su exnovia aparecer en la isla en la que él lleva viviendo desde el domingo pasado solo.

El reencuentro entre Montoya y Anita ha estado cargado de reproches y es que ambos se han enzarzado en una discusión al poco de llegar la ex concursante de La isla de las tentaciones a Playa Misterio. Tener que convivir con su ex pareja ha sido un mazazo duro para el sevillano que venía a participar en Supervivientes para curarse el alma, pero la organización del reality tenía otros planes para Montoya y han creído que para dar más entretenimiento al programa lo ideal es que conviva con Anita y con Manuel. Esto ha provocado un aluvión de críticas en las redes sociales al ver a Montoya muy afectado por reencontrarse con Anita.

Los reproches, los gritos y las interrupciones han sido la tónica del reencuentro entre Anita y Montoya donde ambos se han echado en cara lo que sucedió en el pasado. Uno de los puntos en los que incide el sevillano es que su exnovia no parece arrepentirse de haber estado con Manuel y que cuando él se marchó a Barcelona para intentar de nuevo recuperar la relación, la catalana no hizo los esfuerzos suficientes porque estaba "cegada" por el gaditano.

Anita lejos de quedarse callada, le respondía que sí que se arrepentía y que él también se había equivocado. "Ni los malos son tan malos ni los buenos tan buenos", le espetaba la catalana a Montoya. En este primer encuentro ambos han tenido palabras de reproche y Montoya se ha explayado: "Una persona que te ama, que está detrás de ti esperando una respuesta... Yo lo que quería era, vale, me arrepiento, vamos a construir de cero. No llores más. Yo te veo ahora sí y no quiero que estés más. Te quiero muchísimo como persona, pero te has encargado de reventarme el corazón con estas actitudes. Te voy a ayudar en todo lo que necesites, pero entiéndeme a mí. ¿Tú sabes el daño que me has hecho?", le decía Montoya a Anita.

Anita no aguantaba más y se echaba a llorar tras las acusaciones de su ex pareja, el sevillano no dudó en abrazarla al verla tan vulnerable en ese momento. ¿"Yo no he demostrado que estaba enamorada? Aunque no te sirva, yo te lo he demostrado. Tú tampoco te has quedado corto. Que tú también te has tirado a alguien. Yo también me arrepiento", le explicaba Anita a Montoya mientras se recomponía.

La llegada de Manuel dinamita a Montoya

El sevillano se llevó una gran sorpresa cuando apareció en la playa Anita, pero lo que no se esperaba es que poco después apareciese Manuel González, el gaditano con el que su novia le había sido infiel durante el programa de La isla de las tentaciones. No es la primera vez que Montoya y Manuel están cara a cara y desde que eso sucediera siempre ha sido muy tenso y con muchos reproches. Ambos parecen estar enzarzados en una batalla que no tiene fin.

Montoya parecía tomarse con humor la llegada del gaditano, pero el buen talante le ha desaparecido pronto dada la actitud de Manuel. Ambos se han enzarzado en una discusión llena de acusaciones y en la que no permitían la participación de Jorge Javier Vázquez a pesar de que les ha llamado la atención en repetidas ocasiones, tanto es así que la organización ha terminado por cortar la conexión en varios momentos para poder seguir adelante con la escaleta establecida.

Al llegar Manuel, Montoya decía a través de un teléfono imaginario: "Dónde brilla Montoya viene este muchacho, ¿no?". La cosa no quedaba ahí y Montoya estallaba contra el gaditano. "Tú no tienes educación ni vergüenza ninguna. Que tú vas de listo, ¿qué vas a ser inteligente? Tú y yo no nos parecemos. Tú brillas donde va Montoya. A ver si aquí demuestras la persona, que todavía no lo has demostrado. No voy a entrar en tu juego, que vamos por caminos muy diferentes".

"Yo vengo a sobrevivir, si tú me atacas, te ataco yo porque tengo para ti y para 20 como tú", le espetaba Manuel a Montoya después de que este se metiese con su físico. La tensión se iba rebajando, pero Montoya quiso dejar claro qué es lo que piensa de esta situación en la que se encuentra. "Esta situación me genera trauma, he revivido la pesadilla porque yo lo he pasado muy mal y mi familia también. Me genera trauma", decía Montoya. "Pues diez segundos has tardado en atacarme", sentenciaba Manuel.