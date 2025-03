Este es el motivo por el que Beatriz Rico abandonó 'Supervivientes 2025'

Supervivientes 2025 no llevaba ni una semana en emisión cuando Beatriz Rico activó el protocolo de abandono de la isla y es que la cantante y actriz no podía soportar ni un minuto más en Honduras. Las ganas y la ilusión no fueron suficientes como para que la actriz se mantuviese firme en su decisión de seguir en esta aventura que supone estar en este reality de Telecinco. Su decisión era firme e irrevocable, no hubo por parte de la organización la opción de contemplar el disuadirla para que se quedase.

La que fuera concursante de Supervivientes alegó que el motivo por el que quería abandonar el programa se trataba de un tema personal y físico relacionado con el sueño. "No duermo en toda la noche y sé que las condiciones son hostiles. Llegaba un punto en el que no dormía ni por la noche, ni por el día y me fallaba la vista, tengo pitidos en los oídos... No puedo forzar esto y creo que mi salud va por delante", relataba la actriz.

Una decisión que ha sido cuestionada por la audiencia después de que la presentadora se haya estado pensando durante diez año si participar en este reality o no y cuando porfin llega ese momento, abandona a los dos días de haber comenzado. Este martes reapareció en el plató de Tierra de Nadie junto a Carlos Sobera y no tuvo ningún problame en admitir cuál fue el motivo que propició su salida del concurso, para evitar así que siguiesen las especulaciones al respecto.

"En unas condiciones tan adversas, que el problema se iba a multiplicar de tal manera que me iba a hacer imposible dormir ni un solo minuto. Si no duermes el cuerpo llega un momento que colapsa, no puedes estar sin dormir. Yo ya noté que me empezaba a fallar la vista, a pitar los oídos...", explicaba Rico a Carlos Sobera.

Este no fue el único momento en el que Beatriz Rico habló de su abandono de Supervivientes, detrás de cámara se explayó y comentó con gran frustración que no pensaba que estos problemas para poder conciliar el sueño fuesen determinantes como para tener que marcharse de Honduras. "Sabía que el sueño para mí era un problema, pero nunca jamás pensé que el sueño fuera el detonante que me hiciera salir de la lista. No me lo esperé nunca. Yo mi gira de teatro la cancelé pensando estar tres meses allí. Me ha pillado como por sorpresa", confesaba la actriz.

Durante su estancia de Cayos Cochinos hubo un momento en el que Beatriz Rico se vio sobrepasada por la situación y quiso atajar el problema lo antes posible. "Supe que no podía continuar más cuando me empezó a fallar la vista, tenía pitidos en los oídos y estaba muy mareada. Como una sensación de estar en un videojuego y que parece que todo pasa desde fuera", desde ese momento, la actriz lo tuvo claro. "Ahí dije, creo que este es mi tope, no me la quiero jugar a una noche más y no poder despedirme con una sonrisa y un abrazo y que me tengan que sacar de aquí. No quería que nadie me viera así", se explicó Rico.