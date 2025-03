Terelu Campos toma una decisión después de activar el protocolo de abandono en 'Supervivientes 2025'

La gala emitida este martes conducida por Carlos Sobera no fue una gala al uso y es que la organización del programa tuvo que tomar una decisión drástica con respecto a los supervivientes que participan en el concurso. Las condiciones extremas que se están viviendo en Honduras debido a un gran temporal ha obligado a que todos los participantes fuesen evacuados de sus respectivas playas para ponerlos a salvo y que no sufrieran ningún daño.

Las tormentas tropicales son frecuentes en esta zona, pero el temporal que azota las playas donde se emite Supervivientes está atravesando su peor época, por lo que todos los participantes se han visto obligados a permanecer juntos en otro lugar asignado para poder seguir con el concurso y una vez que todo vuelva a la normalidad volverán a las correspondientes playas.

Terelu Campos es uno de los fichajes estrellas de esta edición y pocas horas antes de la emisión de la gala del martes activó el protocolo de abandono al verse superada por las circunstancias climatológicas adversas. Los concursantes han pasado la noche empapados por la cantidad de agua que caía y además han visto cómo las pocas pertenencias y comodidades de las que disponían se mojaban también. Esta situación ha llevado a Terelu a querer abandonar el concurso de manera definitiva.

El motivo de Terelu Campos para abandonar 'Supervivientes 2025'

Las condiciones adversas que se han vivido en la isla han provocado que Terelu Campos activase el protocolo de abandono. "Quiero que me saquéis ahora mismo de aquí. Quiero que me pongas en un sitio a refugio ahora mismo. Estoy chorreando. Os lo digo ya, llevadme a la cabaña, donde sea. Yo es que me voy para allá, yo no bromeo. Estoy empapada", afirmaba la colaboradora de televisión. "Yo me las piro ahora mismo, vamos. Esto es lo que a mí ya me echa de aquí. No puedo con la humedad, no puedo con los huesos".

Tras estas palabras de la hija de María Teresa Campos la organización barajaba la posibilidad de que la colaboradora finalmente tomase la decisión definitiva para así preparar el viaje de regreso a España, como ya sucedió con la actriz Beatriz Rico, que abandonó tras dos días en la isla. A pesar de que las condiciones climáticas están siendo extremas en Honduras, Terelu finalmente comunicó su decisión de permanecer en el reality, así lo dijo en directo Laura Madrueño.

"Terelu Campos ha comunicado al equipo del programa que... ¡Sigue en la aventura! Como una jabata, va a continuar con nosotros", comunicaba Madrueño tanto a Carlos Sobera como al resto de la audiencia que permanecía expectante ante la posibilidad de abandono de Terelu. La decisión de la colaboradora ha alegrado, entre otros, a su hermana Carmen que permanecía en plató.

Borrego afirmaba que su hermana padece claustrofobia y esa podía ser una de las razones que la habrían llevado a tomar la decisión de querer abandonar el programa, aunque finalmente podrá seguir disfrutando del concurso de su hermana.