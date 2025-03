Terelu Campos se enfrenta a su amiga Makoke en 'Supervivientes 2025'

La gala de este martes de Supervivientes 2025 dejó imágenes en las que se podía ver uno de los primeros enfrentamientos entre dos que hace tiempo fueron amigas, Terelu Campos y Makoke. Desde hace años ambas han estado muy unidas, así lo confesaba Carmen Borrego en el plató junto a Carlos Sobera, pero lo cierto es que la relación entre ellas no cruza ahora mismo por su mejor momento.

Makoke aprovechaba la oportunidad de tener a Terelu cerca y en una charla que parecía de lo más trivial el ambiente se ha ido tensando entre ambas hasta que ha acabado con la huida de la hija de María Teresa Campos. Terelu le comentaba tanto a Makoke como a algunos de los compañeros que estaban cerca que se sentía muy sobrepasada por la situación que están viviendo, las condiciones extremas de la isla no está siendo fáciles de sobrellevar para los concursantes.

"Yo ya he cumplido aquí todos los retos habidos y por haber. A partir de ahora mi cuerpo me va a decir 'campana y se ha acabado'", afirmaba Terelu Campos. Ante esta declaración de intenciones, Makoke ha intervenido y le ha dado un consejo a la colaboradora: "por lo menos espérate una semana. Tú le prometiste a Alejandra que no llorabas, yo les prometí a mis hijos que no iba a abandonar… Yo no me encuentro mal, yo estoy triste porque les echo mucho de menos".

Este comentario del todo inofensivo ha hecho saltar a la hija de María Teresa Campos y se ha mostrado muy firme en su reacción. "Sois un coñ***. Yo tengo una hija y no estoy triste. ¿Por qué voy a estar triste? Si está en la p*** gloria. Es que no puedo con eso. Por cinco días... Como si fueran un bebé. Yo no la echo de menos porque ella está bien", no contenta con estas declaraciones, Terelu ha seguido y ha aprovechado para lanzarle una pulla. "Se puede ser madre, se puede ser novia, se puede ser hija... Pero no hace falta ser una apretada. ¿Yo quiero menos a mi hija que tú a la tuya? No", sentenciaba Terelu.

Aprovechando el momento, la hermana de Carmen Borrego le ha querido hacer una pregunta un poco incómoda a Makoke acerca de su pareja y es que le ha preguntado a bocajarro si se fía de su novio. La ex de Kiko Matamoros ha respondido sin ningún atisbo de duda: "con mi novio me despierto todos los días y nos vamos a casar en breve. Me fío de él absolutamente, cien por cien, pongo mi mano en el fuego y no me quemo", afirmaba Makoke.

Makoke pone en un aprieto a Terelu Campos

En esta charla que cada vez se iba poniendo más tensa, Makoke ha aprovechado para hacerle una pregunta a Terelu que tenía guardada en su interior y es que ha sonado a reproche. "¿Tú crees que tú te has portado bien conmigo en momentos duros de mi vida?", Terelu un poco sorprendida se ha mostrado muy firme en su respuesta: "yo de p*** madre. Te he apoyado en lo que yo he creído y he pensado que me parecía lo más justo", replicaba la Campos.

Tras esa respuesta por parte de Terelu, Makoke le afeaba que no la hubiera invitado a uno de sus cumpleaños, comentario que ha sentado muy mal a la hija de María Teresa Campos. "Las Campos tenemos siempre una obligación con todo el mundo. Si haces un cumpleaños y se te olvida alguien estás muerta. A nosotras nos da igual", explicaba enfadada Terelu.

Ha sido en este momento cuando Makoke ha lanzado el comentario que ha provocado el estallido de Terelu. "No te vengas arriba porque las Campos, las Campos. Me da exactamente igual. He sido una persona que siempre ha dado la cara por ti y yo cuando yo te he necesitado, no te he encontrado. Tú no estuviste a la altura".

Este comentario ha sido la guinda del pastel para la colaboradora de televisión que ha afirmado que "yo antes de tocar a Anita, me inmolo. Tú fuiste así a por Alejandra, que te vio todo el mundo. Quiero irme ya a la otra playa, estoy ya hasta el c*** de estar aquí", sentenciaba Terelu mientras se levantaba y se iba indignada con la que fuese su amiga.