Alejandra Rubio alaba a Terelu Campos por su faceta en 'Supervivientes 2025'

El fichaje de Terelu Campos para esta edición de Supervivientes ha sido toda una sorpresa, la colaboradora de televisión ha decidido ponerse el bañador y vivir la experiencia de vivir algunos meses en Honduras poniendo a prueba su fortaleza tanto física como mental. La hija de María Teresa Campos debe pasar la prueba de 21 días para convertirse en superviviente de manera oficial, aunque desde el momento en el que Terelu ha pisado la isla ha dado su versión más personal.

Terelu Campos afrontaba con lágrimas en los ojos la conversación con sus compañeros acerca de algunos momentos difíciles por los que ha tenido que pasar debido a la enfermedad que ha padecido. Alejandra Rubio, estaba sobre aviso y sabía que se vivirían este tipo de momentos con su madre y así ha reaccionado en el programa Vamos a ver. "Sabía que esto podía pasar. A mí me chocó mucho cuando me pidió perdón y me dio pena, pero yo no la he obligado a nada y solo le aconsejé que sacase su lado divertido, y creo que lo está haciendo", comenzaba la hija de Terelu.

Campos está pensando que quizás pueda decepcionar a su hija con la actitud que está teniendo en la isla, aunque la postura de Alejandra Rubio está muy distante de ese punto en el que se figura su madre que está. "En ningún momento quiero que piense que esto es una decepción. Sabéis que soy un poco rara con estas cosas y algunas prefiero que sean en privado. Ella es de otra manera y no le puedo decir a mi madre que sea de otra manera. Yo hay cosas que me guardo para mí y en eso somos muy distintas. Yo estoy muy orgullosa de cómo afrontó todo esto, y ella lo sabe", respondía tajante la colaboradora de televisión.

Los privilegios que tiene Terelu Campos en la isla pueden ser motivo de discusión en la isla con los demás compañeros, Alejandra Rubio es consciente de ello y ha añadido que el único que le habla claro, por el momento, a su madre ha sido Pelayo Díaz. "Pelayo es el único que le ha dicho la verdad, porque el resto no se atreven a hacerlo. Lo de la esterilla, se ve en vídeos que siempre la quiere compartir y que le reprochen que lo hace… Ella no lo ha pedido ni lo ha exigido", ha defendido la joven.

Terelu habla abiertamente del cáncer

La presencia de Terelu Campos en esta edición de Supervivientes está siendo todo un regalo para los telespectadores y es que la hermana de Carmen Borrego no se está guardando nada y ha querido ser lo más transparente posible. No pasaron muchas horas desde que Terelu pisara Cayos Cochinos para que hiciera referencia a la grave enfermedad que padeció por partida doble: el cáncer.

"No pasa nada. Le prometí a mi hija que no iba a llorar. Detesto la pena. No he venido para dar pena a nadie. Lo siento, pero no. Es algo que no me quiero permitir a mí misma. No soy más ganadora ni luchadora que nadie. Soy como tantas personas que nos están viendo que no tienen más cojo*** que luchar", afirmaba en directo.

Terelu ha confesado cómo se ha sentido a lo largo de estos años que ha tenido que enfrentarse a esta enfermedad y cómo lo ha afrontado. "Aquí no es elegir susto o muerte. Aquí es hacer lo que te dicen y punto. A partir de ahí, tener relativamente suerte y que lo que te haya pillado pueda curarse… No es más luchador el que lo vence que el que se va”. Pese a este discurso, reconocía que no le “hace bien emocionarse”: “Es como si hubiera avanzado y de repente doy tres pasos atrás. No quiero vivir con miedo, y si me tiene que pasar algo, me pasará. Pero no voy a vivir con miedo”, zanjaba muy emocionada.