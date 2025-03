¿Quién es la concursante que ha decidido abandonar 'Supervivientes 2025'?

Supervivientes 2025, el concurso más duro de la televisión, arrancó el pasado jueves y desde entonces se han vivido grandes momentos en la isla, la llegada de los concursantes y las primeras noches al relente han empezado a pasar factura a algunos de ellos. Hace unos días se activó el protocolo de abandono por parte de uno de los concursantes y en la gala del domingo presentada por Sandra Barneda, se conocía el nombre de la primera persona en dejar Supervivientes y marcharse a España: Beatriz Rico.

La actriz asturiana fue la quinta concursante confirmada y la primera en abandonar Honduras para volver a casa. En el vídeo de presentación de la cantante afirmaba que tenía muchas ganas de vivir esta aventura aunque sentía miedo a la vez, al parecer la experiencia la ha sobrepasado y tras 72 horas de concurso activó el protocolo de abandono.

"Yo creo que mi salud va por delante. Y, sobre todo, quiero despedirme, pues como lo hice, con una sonrisa y con unos abrazos. Igual, si espero otra noche más, ya no puedo", afirmaba la presentadora al despedirse de sus compañeros de edición. "¿Cuántas noches puede estar una persona sin dormir? Creo que cuatro o cinco y te mueres", le confesaba a una compañera de su playa. Sus problemas de sueño se han visto acentuados con las condiciones en las que tienen que vivir durante todo el reality.

"He dormido solo una hora seguida. Estoy zombie. Veo así como puntitos cuando abro los ojos. No duermo nada. Quiero irme, quiero abandonar", le decía a Rosario Matew. La decisión estaba tomada y no había vuelta atrás aunque ha supuesto una sorpresa para la propia Beatriz. "No me lo esperaba para nada, tengo un sueño ligero, pero no pensaba que no iba a pegar ojo, siento que ya gané porque lo intenté", sentenciaba Rico. "Ahora mi prioridad es descansar, recuperarme, en cuanto llegue estaré en plató, estoy con ganas de contaros cosas que he visto y que he vivido", concluía la actriz y presentadora.

Beatriz Rico parece no ser la única concursante de Supervivientes 2025 que está teniendo problemas a la hora de conciliar el sueño, Terelu Campos se queja de lo mismo. La hija de María Teresa Campos ha afirmado que duerme igual de mal que en su cama de Madrid, este concurso pone a pruebas a todos los que viajan a la isla para enfrentarse a los meses de convivencia y pruebas que se realizan en Honduras y hay quienes tienen mayor resistencia y consiguen llegar hasta el final y otros que se quedan por el camino, bien porque abandonen de manera voluntaria o porque la audiencia así lo decide.