Rafa ('Pasapalabra') cierra la boca al portuense Alejandro Nieto por este importante motivo

Cuando alguien no está informado, es muy probable que peque de ignorante. Es lo que le ha pasado a Alejandro Nieto, ganador de Supervivientes 2022, que ha metido la pata pero bien opinando sin mucho conocimiento sobre lo que se ha llevado Hacienda de su merecido premio. Lo que nadie se esperaba es que Rafa, reciente ganador del bote de Pasapalabra, le daría una guantá con la mano abierta sin ni si quiera conocerse ni referirse directamente a él.

"Muy bonito el cheque, ese de 200.000 euros que gané en Supervivientes, me ingresaron 162.000 euros, para que lo sepáis. Me quitaron el 19%, no obstante, hablé con la asesoría y me dijeron que en la declaración de la renta de junio me van a quitar nuevamente el 21%, es decir, me van a quitar 80.000 euros, me quedo con 120.000", espetó ahora hace un mes el portuense.

"Es un abuso, es insostenible", añadió por entonces Alejandro Nieto, asegurado que hacía falta "decir basta ya, es increíble lo que nos quitan. ¿Dónde va tanto dinero? No quieren que hagamos dinero, solamente quieren ganar dinero ellos, no sé quién, no sé qué organismo. El pueblo español debería de levantarse y decir basta ya. No me opongo a pagar impuestos, lo que no puede ser es robarme".

Ante tales declaraciones, Jorge Javier quiso darle una pequeña lección sobre impuestos. "Hay que pagar profesores, que tienen que estar excelentemente preparados. A ellos hay que pagarles. Los edificios donde trabajan también. ¿Tú vas al médico y vas a la Seguridad Social? Además, tú has tenido un hijo con problemas duros, con una enfermedad complicada. ¿Has hecho un cálculo de lo que te hubiera supuesto si hubieras tenido que pagar los medicamentos y tratamientos de tu hijo? Con ese premio no tienes para nada, no te hubiera dado ni para curar a tu hijo si lo tuvieras que pagar. Todavía deberías dinero, ya te lo digo yo. Te rompes una cadera, un brazo, te haces unos análisis de sangre... ¡Todo es dinero! Para ese coche que has comprado, necesitarás carreteras", espetó de manera contundente el catalán.

Ahora, después de completar el rosco con todas las letras en verde, el sevillano Rafa ha cerrado las bocas a los quejicas contra Hacienda. "Es lo que hay, es la regla, es la ley, y a mí me parece bien que siendo un gran beneficiado de la educación y de la sanidad pública, yo también aporte con lo mío. Siempre digo que la gente no sufra por mí, porque voy a quedarme con 1.200.000 euros. O sea que no tengo ningún problema", ha sentenciado entre risas.