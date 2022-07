El portuense Alejandro Nieto sella la paz con Ignacio de Borbón de una manera muy curiosa

Alejandro Nieto e Ignacio de Borbón han sido los grandes enemigos de la vigente edición de Supervivientes. Pese a discutir en múltiples ocasiones, con motivo de la llegada del final del concurso, ambos aventureros han querido compartir un momento a solas para charlar y reconciliarse. El motivo por el que el portuense ha decidido sentarse con Ignacio ha sido la confesión que hizo el Borbón en el puente de las emociones, donde aseguró que había sufrido bullying.

“Al final si pasas algo así, pues te deja algo”, le comentaba Ignacio a Alejandro. “No tiene nada que ver mi yo de ahora con el de hace tres, cuatro, cinco años”. Antes de sentarse a charlar, el gaditano habí leído la carta de la madre de Ignacio, algo que le ha hecho reflexionar. “Yo he sido a veces muy bruto. Cuando cojo confianza con una persona, me permito el hablarle así. He sido a veces muy bruto”, detalló, siendo su manera de justificarse. “No pasa nada, Alejandro, entiendo como eres. Ha llegado un punto en el que yo me puedo poner muy nervioso muy rápido”, respondía Ignacio, asegurando haber tolerado esas actitudes en su infancia muchas veces.

Tras hacer un repaso por la dura infancia del Borbón, Alejandro Nieto ha sentido la necesidad de disculparse con su compañero de concurso. "Te hablo de corazón. Si en algún momento te he hecho recordar algún momento de esos, te pido disculpas de corazón. No permito que nadie abuse de otra persona”, reflejaba visiblemente emocionado el portuense.

“Te lo juro, también de corazón, que para nada me he sentido así. Sé lo que es pasar eso y para nada me he sentido así. Me pareces muy buena persona, pero te pierden las formas muchas veces. Somos la noche y el día. Yo también siento si te he sacado de quicio en algún momento", agregaba Ignacio, sellando las paces con un bonito abrazo.

El beso entre Alejandro e Ignacio

Tras sellar las paces, Alejandro e Ignacio se han unido al grupo para jugar a la botella a propuesta de Anabel Pantoja. Los aventureros debían girar una botella y decir una cosa buena y una cosa mala de la persona que saliese señalada. Finalmente, debían zanjar la ronda con un beso en los labios. Las primeras en jugar han sido Ana Luque y Anabel Pantoja. Ambas han coincidido que han sido lo mejor que les ha pasado en la isla. En cuanto a lo negativo, Luque ha reprochado a la Pantoja su intensidad constante.

La masculinidad frágil ha cogido protagonismo cuando los besos los han protagonizado los chicos. Alejandro, que ha besado a Ignacio y Yulen, ha salido corriendo al mar para lavarse la boca, montando un espectáculo digno del siglo pasado. Lo mismo ha pasado cuando Yulen ha tenido que besar a Nacho Palau, apartando la boca rápidamente para dejar constancia que lo hacía a disgusto. El propio Palau bromeaba diciendo "estáis más tontos".

“Madre mía, cómo se escandalizan”, comentaba Jorge Javier Vázquez al ver el vídeo de los aventureros besándose. “Es como de niños pequeños”, respondía Mariana, la novia de Alejandro Nieto. En un intento de rizar el rizo, Kiko Matamoros agregaba que "en el fondo están encantados, les gusta besarse, les da morbo”. Anuar Beno aseguraba que "los amigos que se besan son la mejor compañía", a lo que el presentador espetaba que “montar esa exageración por esos besos…” era algo innecesario.