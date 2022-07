Jorge Javier se entristece al saber esta contundente confesión de Nacho Palau

Desde que pasara por el puente de las emociones, Nacho Palau ha generado muchísimas reacciones debido a su bonita confesión. El exmarido de Miguel Bosé explicó que tenía pareja en Madrid, con la que llevaba conviviendo más de un año. Cristian, el apuesto nuevo novio de Nacho Palau, se mantenía en la sombra por petición del aventurero, que prefería contener esa información para su vida privada.

Esta confesión ha entristecido a Jorge Javier Vázquez, que desde su posición de presentador de Madrid, aprovechaba todas las oportunidades para tirarle la caña al concursante. Entre broma y broma, Palau y Vázquez han cogido confianza, citándose para cenar cuando acabe Supervivientes. "Parece ser que alguien se ha interpuesto entre tú y yo", ha espetado el presentador, mostrándose un poco triste. "Ahora entiendo por qué estabas tan frío conmigo", ha añadido el de Badalona.

Nacho Palau no tardaba en echarse a reír. "No sé lo que he dicho (sobre su novio) por qué estaba llorando, pero se lo merece, le echo mucho de menos", ha asegurado el concursante. "Es la primera vez que salgo del armario en la tele", ha añadido Palau, mostrándose muy orgulloso de su hazaña. "Tú no has salido de ningún armario, tú has dejado llevar tu corazón", le ha contestado Anabel Pantoja.

"No he hablado de él, lo echo mucho de menos y necesitaba decírselo. Lo echo de menos cada día que paso aquí", ha espetado entre lágrimas el concursante, que ha explicado que Cristian "es un ángel que me ha sabido llevar. Llevo con él casi dos años. Ahora no se dedica a nada, trabajaba en la música". Pese a la emoción del momento, Jorge Javier se ha mantenido en sus trece. "Sobre la cena que teníamos pendiente, ¿me puedes devolver el ticket restaurant?", ha preguntado el presentador al aventurero. "¿Tú que te crees, que yo soy un plato de segunda? Te digo una cosa, los segundos platos son los que más llenan", ha expresado el de Badalona, causando muchas risas. "Te quiero, Jorge", le ha respondido Palau, a lo que Vázquez ha dicho: "van pasando los años, van pasando las ediciones, cada vez soy más viejo y aquí sigo".