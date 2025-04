¿Qué ha motivado la ruptura de Gerard Piqué y Clara Chía?

Gerard Piqué y Clara Chía tenían una relación estable que ha durado res años. El futbolista volvió a ser portada de las revistas del corazón después de su polémica rutptura con Shakira, madre de sus hijos, cuando encontró el amor en esta joven catalana mucho más joven que él. Los rumores de crisis han estado rondando a la pareja en los últimos meses, pero parece ser que se ha confirmado que en estos momentos Piqué y Chía han decidido poner punto y final a su relación.

La diferencia de edad nunca fue un problema para esta pareja, que se ha mostrado unida en todos los momentos, incluso cuando Shakira lanzó una de sus canciones más famosas junto a Bizarrap, donde dejaba retratado a su expareja y la que fuera entonces, pareja de Piqué. El famosísmo "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", han recorrido el mundo y ha puesto en el punto de mira a Clara Chía, una joven que hasta que no empezó su relación con el del Barça era una completa desconocida para el mundo.

Qué motivos han provocado la ruptura de Piqué y Clara Chía

En el programa Vamos a ver, presentado por Joaquín Prat se anunciaba que algo grande estaba a punto de pasar. "Redoble de tambor. Ya sé que es muy desagradable una ruptura, aunque alguna ruptura sentimental muchas veces es una oportunidad para ambos, para seguir siendo felices y para seguir buscando la felicidad. Sin embargo, hasta aquí hemos llegado", afirmaba Prat.

La que ha tomado la voz cantante de la situación ha sido Adriana Dorronsoro que maneja información de primera mano ya que ha hablado con el entorno del exfutbolista. "La pareja que llevaba casi tres años junta y que ha roto es la formada por Gerard Piqué y Clara Chía", comenzaba dieicndo la colaboradora.

"Me confirman que han roto. Aunque me hablan de terceras personas, estoy indagando los motivos, pero todavía no está claro", afirmaba Dorronsoro que dejaba claro que aún existen muchas dudas al respecto de la ruptura de la pareja. "Ha habido crisis. Sabéis que llevan muchos meses entre rumores de crisis entre ellos, de hecho hace un mes apareció Piqué en Miami, en una heladería con una chica pelirroja. No sé si esa chica será el motivo o no pero la ruptura me la han confirmado. Además esta información viene del entorno muy cercano a la pareja", ha añadido colaboradora en el programa de Joaquín Prat.

Gerard Piqué y Clara Chía en crisis

Desde hace unos meses, Piqué se trasladó a Miami para cuidar de sus hijos mientras Shakira está de gira mundial con Las mujeres ya no lloran World Tour. Desde entonces, Clara Chía y el exfutbolista han mantenido una relación a distancia porque en la vida de pareja no está incluido que Clara pueda pasar tiempo con los hijos que tiene Piqué junto a Shakira. En ningún momento de estos tres años que han pasado juntos, Clara Chía nunca ha estado en el mismo espacio que Sasha y Milan.

Tener que vivir a distancia no ha sido fácil para ninguno de los dos, pero era lo necesario para que los niños estuviesen cuidados durante la ausencia de Shakira por motivos laborales. Piqué no ha tenido reparos a la hora de mudarse ya que el empresario tiene muchas facilidades para seguir trabajando en remoto y sin necesidad de estar en Barcelona. Este no ha sido el caso de Clara Chía que ha permanecido durante todos estos meses en la ciudad condal.