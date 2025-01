La elección de Piqué que deja a Clara Chía en fuera de juego

La feliz vida de pareja que llevaban Clara Chía y Gerard Piqué se ha visto afectada en los últimos meses y es que resulta que el exfutbolista se ha mudado a Miami dejando atrás a su novia en Barcelona. ¿El motivo de esta decisión?, el cuidado de los hijos que tienen en común Piqué y Shakira. La revista Vanitatis publicaba la exclusiva de esta nueva vida del ex del Barça que va a poner a prueba su amor con su pareja debido a la gran distancia que los separa.

Shakira se encuentra en plenos ensayos de su próxima gira mundial y la dedicación que le pone la colombiana a su trabajo hace que sea imposible compaginar esa faceta con la maternidad, de manera que ha preferido que sea el padre de sus dos hijos el que los cuide durante su ausencia. Milan y Sasha tienen 11 y 9 años, aunque pronto cumplirán. 12 y 10, respectivamente, por esta razón ninguno de los dos padres ha considerado viable que ambos viajen con Shakira durante la gira y es que tienen que seguir con sus rutinas habituales.

La cantante colombiana se encuentra en la actualidad en México, inmersa en los ensayos para esta gira y luego vivirá muchos meses de gran intensidad entre conciertos y viajes hasta finalizar el tour, Las mujeres ya no lloran World Tour, a finales de junio. Esta va a ser una de la gira más larga y grande que la cantante ha ofrecido nunca y eso la llevará a América, Europa y Asia.

Durante el tiempo que Shakira está trabajando los niños se quedan con su padre en Miami, esto no es de extrañar, ya que el trabajo de Piqué no le obliga estar atado a una ciudad concreta, el empresario puede trabajar desde cualquier sitio del mundo. Es la oportunidad ideal para el ex del Barça que pasa menos tiempo con sus retoños desde que estos se mudaron con la intérprete de Waka Waka a Estados Unidos en abril de 2023.

Clara Chía se queda en Barcelona

La separación física entre Piqué y Clara Chía no ha sido de agrado para ninguno, pero lo cierto es que el deportista confía en que su relación sea lo suficientemente sólida como para soportar la distancia que los va a separar durante tantos meses, 7.539 kilómetros de distancia, y es que Piqué no tiene fecha de retorno a España por el momento, por lo que la incertidumbre de hasta cuándo estará viviendo en Miami con sus hijos es aún una incógnita.

Según declara Vanitatis, Clara Chía no conoce a los hijos de Piqué a pesar de llevar tres años de relación con él. Esta fue una de las claves de separación de la pareja, aunque desde los despachos de abogados tanto de la cantante como del empresario, han asegurado que no había ninguna cláusula mediática que impidiera a la nueva pareja de Piqué conocer a sus hijos.

Serán unos meses complicados para el exfutbolista y su novia porque Piqué volará de manera puntual a Barcelona cuando la madre de sus hijos regrese unos días para estar con Sasha y Milan. Ahí aprovechará el empresario para poder estar ese tiempo con su pareja en España. Mientras tanto, Clara Chía, permanecerá trabajando en Kosmos, empresa de Gerard Piqué en la que empezó a trabajar cuando inició su relación con el deportista.

Clara Chía se queda al margen de la vida familiar de Piqué, pero tiene en Barcelona a los padres de su novio con los que sí que mantiene una gran e intensa relación, además de a su propia familia y amigos.