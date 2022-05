Paula Echevarría sorprende poniéndose esta ropa

Paula Echevarría continúa en modo verano antes de tiempo. No hay dÌa en que la actriz no cuelgue sus estilismos en Instagram para alegría de sus fans y de los influencers de moda. La actriz y jurado de la próxima edición de Got Talent sorprende casi siempre con looks de moda low cost, ofreciendo a sus adeptos una alternativa a la moda convencional pero adaptada a todos los bolsillos. Ahora, Echevarría ha dejado a sus seguidores boquiabiertos con un nuevo outfit que le favorece muchísimo.

Se trata de un total look de Mango ajustado a su cuerpo, que ha resaltado su envidiable moreno de piel. Con un escote pronunciado, Paula Echevarría ha presumido de espalda descubriéndola con unos finos tirantes. Sin duda, la actriz tiene una figura envidiable, que ha acompañado con unas sandalias rojas y un pañuelo colorido que ha causado furor entre sus fans.

Paula Echevarría está pasando por un muy buen momento vital. Recientemente ha vuelto a su Asturias natal, un hecho que realiza cuando sus compromisos laborales se lo permiten. De hecho, allí residen sus padres y su único hermano. Para Paula su familia es un pilar fundamental y siempre ha tenido el apoyo de los suyos para superar los malos momentos. Una de las decisiones más importantes que tuvo que afrontar fue trasladarse a Londres a finales de los 90 para formarse, estudiar inglés y ampliar sus conocimientos.

Ahora, la influencer ha iniciado las grabaciones de la nueva temporada de Got Talent, ya que ha sido contratada para ser la cuarta miembro del jurado. Junto a Risto Mejide, Edurne y Dani Martínez, Echevarría se aleja de la ficción para mostrar una nueva faceta televisiva, demostrando su versatilidad ante las cámaras.