Paula Echevarría confiesa si participaría en ‘Supervivientes 2022’

Cuando se va el frío, llegan los aventureros. Mediaset se prepara para despegar sus helicópteros camino a Honduras con una nueva edición de Supervivientes. El reality de superviviencia por excelencia de Telecinco regresa a la parrilla tras la recta final de Secret Story y muchos son los famosos que suenan para saltar del helicóptero en las aguas cristalinas de los Cayos Cochinos.

Como en cada edición, a pocas semanas del estreno del programa vuelven las elucubraciones sobre los rostros que se pelearán por pescar más peces o nominar con más puntos en la palapa. Si bien empiezan a sonar nombres más fuertes que otros, la identidad de la nueva horneada de superiviventes es aún una incognita por desvelar. El reality de Telecinco promete concursantes del universo Mediaset y algún que otro bombazo más allá del grupo de Fuencarral.

Un nombre que suena fuerte en la quinielas de los posibles bombazos es el de Paula Echevarría. La actriz y expareja de David Bustamante asistió a los Premios ídolo y la prensa no dudó en preguntarle acerca de su posible participación en el programa de aventuras. Echevarría se sinceró rápidamente, asegurando que no podría debido a lo que supone participar en este tipo de concursos. Cabe recordar que los concursantes de Supervivientes se enfrentan a la soledad absoluta en medio de una isla en la que no tienen alimentos más allá de los cocos y el arroz que les proporciona la organización. Además, las condiciones de las pruebas demanda una preparación física específica para el concurso.

Otro punto que le molesta a la actriz son las adversidades meteorológicas y el constante contacto con la naturaleza. “¡Me dan mucha grima los bichos! ¡No podría!”, exclamó en la alfombra roja de los premios organizados por la influencer Dulceida. Así pues, con estas afirmaciones Paula Echevarría se desmarca del reality de Telecinco, descartando participar en Supervivientes, al menos este año.