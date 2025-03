Montoya toma una firme decisión en la hoguera final de 'La isla de las tentaciones'

La isla de las tentaciones ha llegado a su final y todas las parejas que llegaron para poner a prueba su amor en la República Dominicana ya han tenido las pruebas suficientes para saber si su relación puede seguir más allá del reality de Telecinco o no. Todos han acudido con sus mejores galas a la hoguera final donde los reproches y las quejas han sido los principales protagonistas ante la atenta mirada de la presentadora Sandra Barneda.

Una de las parejas que más juego ha dado en esta edición del programa de Telecinco ha sido la formada por Anita y Montoya, la catalana y el sevillano han protagonizado los momentos más comentados y han conseguido dividir a la población y es que hay quienes apoya a Anita al cien por cien, aunque su papel en la isla ha sido muy cuestionado, y otros que empatizan con Montoya y su manera de actuar.

El cara a cara entre esta pareja ha sido muy tenso y lleno de reproches, la pareja ha caído en la tentación aunque la primera en dar el paso para alejarse de su novio fue Anita. La catalana sintió una gran conexión y atracción hacia Manuel González, uno de los tentadores VIP de la edición y que fue conocido en este mismo reality cuando se presentó con la que era su pareja, Lucía Sánchez y ella pronunció la ya mítica frase de "Manuel, la manita relajá".

El idilio entre Anita y Manuel en Villa Playa ha vuelto loco a Montoya que ha visto como su novia se dejaba envolver por el gaditano y caía rendida a sus encantos. Sus reacciones se han vuelto viral tanto que han llegado a comentarse en Estados Unidos por la mismísima Whoopi Goldberg, su huida por la playa para buscar a Anita, sus camisas rotas al ver las imágenes de los encuentros entre su novia y el gaditano, han sido de lo más comentado, además del tenso cara a cara que vivieron Manuel y Montoya.

Tras ver como Anita caía en la tentación, Montoya se lamía las heridas y cada vez se iba dejando querer más por una de las tentadoras, Gabriella, con la que finalmente cae en la tentación. Todos estos altibajos emocionales para la pareja han pasado factura y cuando se han enfrentado en él cara a cara de la hoguera final, Montoya le ha echado en cara muchas cosas a Anita y viceversa, ambos se lamentaban de la manera en la que habían entrado en el programa y la situación en la que se encontraban ahora.

Ambos han visto como su relación se desvanecía y quedaba hecha jirones debido a la desconfianza de uno y otro. Cuando Sandra Barneda les ha hecho la pregunta de cómo querían abandonar la isla, si juntos o separados, Montoya lo tenía claro. El de Utrera ha querido marcharse solo de República Dominicana después de haber visto todas las imágenes de su novia con Manuel.

"Yo desde que llegué a La isla de las tentaciones llegué con la ilusión y confianza de seguir siendo lo fuertes que éramos, y jugué al programa, fui yo mismo en todo momento, pero me llevé el mayor chasco de mi vida. Para mi ver al amor de mi vida como a la primera de cambio se metía en la cama con otro... Yo eso... me ha roto, y lo que me ha enseñado de verdad es a encontrar el amor, y el amor que yo he encontrado aquí es el amor propio, así que Montoya se va solo", sentenciaba el sevillano.

Por su parte, Anita confirmaba que tiene un gran interés por Manuel y que le gustaría tener planes de futuro con él. "Decir con un nuevo amor sería engañarme, porque con Manuel no tengo amor, pero sí que quiero seguir conociéndolo fuera", explicaba la catalana.