¿Cuál será el futuro de Montoya y Anita Williams después de 'La isla de las tentaciones'?

El final de La isla de las tentaciones está a la vuelta de la esquina y las parejas que entraron juntas en la isla ya están viviendo sus hogueras finales. En estos encuentros se ven por primera vez cara a cara con su pareja y será ahí cuando decidan si se van juntos o por separado después de haber visto las imágenes de su compañero y compañera a lo largo del concurso.

En el adelanto del programa se ha podido ver parte cómo será el reencuentro entre Anita Williams y Montoya, sin duda, los grandes protagonistas de la edición. Sandra Barneda daba paso a Anita después de haber estado unos minutos a solas con el sevillano al que preguntaba ¿cómo se sentía al ver a su pareja de nuevo? Montoya no dudaba en expresar lo que sentía en ese momento y comentaba que tenía ganas de ver a Anita.

"Tengo ganas de ver a Anita, bastantes, no paro de ver ese momento en mi cabeza noche tras noche. Estoy con muchísimas ganas de tenerla aquí al lado y, sobre todo, de ver no a la Anita de 'La isla de las tentaciones', sino a mi Anita", afirmaba el de Utrera. No ha querido ser parco en palabras y ha explicado tanto a Sandra como a la audiencia cuándo su pareja dejó de ser la mujer de su vida.

Montoya ha hablado con sinceridad ante Sandra Barneda y le ha comentado cuando sintió que su pareja le fallaba dentro del concurso. "En el visionado de cuando viniste por primera vez. Vi unas imágenes que no me gustaron nada, un juego que no me gustó nada. Ahí exploté. Pero justo en la primera hoguera le metió en la cama... Se me cayó", comentaba con rotundidad Montoya. "Mi Anita era todo corazón conmigo, estaba entregada, quería un futuro. Mi Anita. Mi primer amor y la primera persona que me ha destrozado también. Mi corazón sigue queriendo a Anita", explicaba el sevillano.

La dramática entrada de Anita ha sorprendido a todos, ha sido especialmente comentada en redes sociales, y es que ha sido de lo más histriónica. "Montoya, Montoya... Eres el amor de mi vida y me has fallado. Eres un falso", comenzaba reprochando la catalana al sevillano. Muchos de los seguidores del programa no entienden que Anita le eche cosas en cara a Montoya cuando ella fue la primera en caer en la tentación con Manuel González.

Algunos de los comentarios más destacados en redes atacaban directamente a Anita diciéndole: "eres manipuladora y narcisista" o "eres la más odiada y tu novio el más querido". Comentarios que no deben de ser agradables de leer para la catalana, que ella hizo en su día un llamamiento para que los usuarios de las redes sociales dejasen de mandarle mensajes de odio, que era un continuo y que estaba harta.