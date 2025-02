Así ha sido el gran enfrentamiento entre Montoya y Manuel en 'La isla de las tentaciones': "Montoya solo pasa una vez"

La isla de las tentaciones va llegando a su fin y los encuentros en las hogueras están dejando grandes momentazos para los espectadores del programa de Telecinco. Todos los participantes se verían cara a cara con el tentador favorito de su pareja , esto ha provocado que haya mucha tensión, insultos y reproches por ambas partes, pero uno de los que más ha destacado ha sido el que se ha producido entre Montoya, pareja de Anita Williams y Manuel González, tentador VIP de esta edición.

Los aires de superioridad del gaditano han provocado que Montoya estallase en más de una ocasión. Nada más llegar Manuel comienza saludando con "Buenas noches, ¿cómo están mis cornudos favoritos?", en un tono muy burlón y llevando en la mano un plato de patatas fritas para provocar al sevillano. "Espero que encuentres aquí el amor, porque si no te tienes que ir a buscarlo con Juan y Medio. Que tienes un huevo frito en la cabeza", le espetaba Montoya a Manuel.

La tensión entre ambos iba en aumento y Manuel no dudaba en hacer referencia al plato de patatas fritas que traía y que se empezó a comer: "Mira lo que hago yo con las papas fritas" haciendo así referencia al mote que le había puesto a Montoya. "Me has hecho un favor, yo valgo más que tú y que mi novia. ¡Gambita!", las reacciones de uno y otro iban siendo cada vez más explosivas.

Cuando Sandra Barneda le preguntaba sobre el significado del plato de patatas fritas, Manuel ha aprovechado la ocasión para explicarse. "El primer día ya le dije que era un ‘papafrita’ y es que no quiero ni apretar. Me da pena el chaval". No contento con eso ha continuado mofándose de Montoya, "ha tenido que ver cómo le he quitado la novia en menos de cinco días".

El gaditano ha seguido realatando cómo ha sido su experiencia en la isla con Anita. "Yo tengo un testigo que cada noche ha visto que su novia y yo lo pasamos muy bien, esto ha visto cada noche cómo lo pasamos debajo de las sábanas", ha continuado Manuel sacando a la famosa serpiente de juguete de la cama de Anita. "¿Tú te crees que yo tengo envidia de ti, medio metro? Eres un centímetro, churra. No me tires a mí nada, me cago en la madre que te parió", ha respondido Montoya.

El sevillano le tenía que hacer tres preguntas al tentador de su novia con las que tenía que responder de manera afirmativa o negativa. "¿Ves un futuro esttable con Anita?", preguntó Montoya y Manuel no dudó en responder que sí. Esto sacó de sus casillas al sevillano que procedió a insultar a Manuel y le espetó que "parece un celador así vestido, eres un mortadela", le dijo entre risas.

La segunda pregunta que le hizo el novio de Anita a Manuel no quedó clara y este se mofó de él, fue un momento más tarde cuando Montoya le dedicó su canción improvisada que ya se ha convertido en viral. "Abre una piernita, y otra piernita, introduce la gambita, luego no vale llorar, ¡todos!", cantaba el sevillano.

"¿Crees que Anita se puede llegar a enamorar de ti?", le preguntó. Ante la respuesta afirmativa, volvió a enfadarse. "Este muchacho no ha parado de vacilarme. Se ha reído de mí. ¿Tú te crees que yo soy tonto?", dijo. "¿Sabes por qué? Porque tu novia te ha puesto los cuernos antes que tú. ¡Cornudo! Eres el cornudo de esta edición. Buena cornamenta", se burlaba Manuel. "¿Pero este escombro quiere mi novia? ¿Esto? ¿Por esto me ha cambiado? Semejante papanatas. Te vas a arrepentir toda la vida, pero Montoya solo pasa una vez. Manuel Rodríguez cuarenta mil. ¡Respeta, huevo!", sentenció Montoya.