Montoya crea una nueva canción viral en 'La isla de las tentaciones'

José Carlos Montoya es el protagonista absoluto de esta edición de La isla de las tentaciones y es que el arte y el desparpajo del andaluz han conseguido calar en todo el mundo. Las reacciones exageradas, las frases con ingenio y alguna que otra interpretación han hecho del personaje de Montoya todo un fenómeno viral en las redes sociales.

El grito de Sandra Barneda de "¡Montoya, por favor!", mientras el joven de Utrera corre veloz por la playa para ir a ver a Anita a la villa donde está con Manuel ha recorrido todo el mundo y hasta la mismísima Whoopi Goldberg lo ha comentado con otras estrellas de Hollywood. Este nuevo hit musical puede que no llegue a tanto, pero lo cierto es que el clip que circula en redes sociales acumula miles de likes.

Ha sido en el adelanto del programa que viene donde se ha podido ver que lo que viene es fuerte. Montoya se va a reencontrar con Manuel González, uno de los tentadores VIP de esta edición y con quien Anita ha tenido conexión desde el primer momento. La relación entre Manuel y Anita ha hecho estallar en muchas ocasiones al sevillano y es que no entendía que su novia cayese en la tentación con el gaditano y no se acordase de él en ningún momento. Ver los encuentros íntimos entre su novia y el tentador han provocado que Montoya reaccionase de manera muy extrema en ocasiones, como por ejemplo, partiéndose la camisa.

El encuentro de los dos andaluces será intenso y lleno de grandes momentos, uno de ellos ya se ha podido ver y se trata del nuevo hit musical que ha creado Montoya para Manuel y Anita. Una canción improvisada que no ha tardado en correr como la pólvora en internet y convertirse en todo un fenómeno viral. En el vídeo se puede escuchar a Montoya como canta con un tono pegadizo: "abre una piernita, luego otra piernita, mete la gambita, luego no vale llorar", mientras hace una coreografía a la vez.

La letra no deja lugar a dudas que Montoya se refiere a los encuentros íntimos que han tenido a lo largo del concurso Anita y Manuel en Villa Playa. Ha sido en X, donde se ha viralizado esta nueva canción improvisada del sevillano que habrá que esperar a la entrega del lunes para ver si tiene más estrofas o simplemente esto es todo lo que ha dedicado Montoya a su novia y al tentador VIP.

Montoya se enfrenta a Bayan en la hoguera mixta

Hoguera mixta con Montoya, Tadeo, Bayan y Alba / Telecinco

Las hogueras mixtas han permitido que dos de los chicos puedan hablar con dos de las chicas para que puedan comentar las imágenes que muestra la tablet y así dar un poco de contexto a lo que se ve pero sin relevar información relevante, para no cambiar el curso del reality. Cuando Montoya ha visto aparecer a Bayan y a Alba en lugar de a su novia y a la de Tadeo, ha expresado su malestar. "¿Qué pintan aquí estás dos? La mete mierda de la ‘La isla de las tentaciones’. Te estás encargando de meter mierda a toda la isla y te vas a llevar una bomba... si tú no sabes ni cómo me he portado", arremetía Montoya contra Bayan. "No me conoces, no te equivoques conmigo", contestaba ella.

Han sido varios los momentos tensos entre los dos participantes porque el sevillano no paraba de recriminar la actitud de su novia con Manuel y Bayan intentaba defender a Anita atacando a Montoya. "Desde el primer día, mi novia metió a ese hombre en la cama y para mí era un límite. He estado aguantando hasta que me tuve que ir a saltarme la villa", comentaba el sevillano. "Así desde el minuto uno, es lo mismo siempre y se ve que ella está entregadísima y Manuel se quiere pirar rápido", apunaba el de Utrera. Bayan no se ha querido quedar callada y le ha dicho "tú has hecho lo mismo".

Esta acusación de la novia de Eros a Montoya ha hecho estallar al sevillano que no puede más que negar la visión que ellas tienen de lo que él ha hecho en la isla. Las hogueras mixtas han dejado grandes momentos y han sido una gran revelación para todos los concursantes.