Así ha sido el tenso encuentro entre Montoya y Bayán en 'La isla de las tentaciones'

La isla de las tentaciones ha dado un giro y ha sorprendido tanto a los espectadores como a los propios concursantes, la hoguera mixta ha descuadrado a los participantes de la misma, ya que esperaban encontrarse con sus parejas para aclarar todo lo que han visto durante este tiempo de programa. Montoya y Tadeo esperaban a Sthefany y Anita para afrontar esta hoguera por eso ha sido un shock tremendo cuando han visto aparecer a Bayan y a Alba.

Nada más llegar, Sandra Barneda ha hecho los honores y les ha explicado cuáles eran las reglas para que no desvelasen ningún tipo de información relevante, tan solo podían hablar de lo que iban a ver en las imágenes que les mostraban. De esta manera, no podrían condicionar lo que hacían sus respectivas parejas dentro del reality. "¿Qué pintan aquí estás dos? La mete mierda de la ‘La isla de las tentaciones’. Te estás encargando de meter mierda a toda la isla y te vas a llevar una bomba... si tú no sabes ni cómo me he portado", arremetía Montoya contra Bayan. "No me conoces, no te equivoques conmigo", contestaba ella.

En este momento, la presentadora recalcaba que la importancia de la hoguera mixta era poder ver las imágenes juntos y darles un poco de contexto, aunque finalmente la discusión fue por otros derroteros. Montoya aprovechaba la oportunidad de enfrentarse a la novia de Eros y no dudaba en sacar la artillería pesada. "Conmigo te has equivocado de persona. Tienes que tener un poquito de empatía con lo que yo he pasado aquí", le espetaba el novio de Anita. "Desde el primer día, mi novia metió a ese hombre en la cama y para mí era un límite. He estado aguantando hasta que me tuve que ir a saltarme la villa", continuaba el sevillano.

La tensión entre Montoya y Bayan estalla

Los cuatro concursantes comenzaron a ver las imágenes que tenían previstas y Montoya no dudaba en comentar lo que veía en voz alta. "Así desde el minuto uno, es lo mismo siempre y se ve que ella está entregadísima y Manuel se quiere pirar rápido", comenta el de Utrera. Bayan no pierde la oportunidad y le espeta "tú has hecho lo mismo".

Comentario que no pasa desapercibido para el novio de Anita y se explaya en la explicación. "No he hecho lo mismo, te vas a equivocar. He buscado la respuesta, yo he respetado. Ella se mueve por venganza y esto es una vergüenza. Lo he pasado la mitad de la experiencia como una mierda. Yo he caído en descubrir a una mujer que no me ha valorado desde el minuto uno y tengo derecho a ser feliz. Montoya vale mucho, tiene mucha esencia y lo estoy descubriendo y me lo están haciendo descubrir", relataba Montoya.

Tadeo no dudaba en respaldar las palabras de su compañero y paisano y las chicas intentaban defender la postura de Anita y ha sido en ese momento cuando Bayan le ha hecho una petición a Montoya. "Montoya, a mí me gustaría que dejaras la rabia a un lado y hablara tu corazón", aunque el propósito era bueno, la novia de Eros no ha conseguido que se calmase el sevillano. "Mi corazón habla, destrozado. Destrozadísimo", replicaba Montoya.

Sandra Barneda ha secundado la petición de Bayan y le ha pedido que se tranquilice. "¡Respira, respira, respira! Si te alteras, hablas desde la rabia" aunque por desgracia, ninguna de las dos ha conseguido convencer al novio de Anita de que relajarse era lo mejor par poder hablar las cosas con más claridad. "Mi sentimiento por Anita es de asco ahora mismo", sentenciaba Montoya.