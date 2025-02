La viral reacción de Montoya de 'La isla de las tentaciones' al leer la carta de Anita

Montoya es el gran protagonista de la edición de La isla de las tentaciones y es que en cada entrega del programa el sevillano se entrega por completo. Sus maneras de explicarse, las frases tan intensas que dice y sus explosivas reacciones han convertido a José Carlos Montoya en un auténtico fenómeno viral por todo el mundo.

En la última entrega del reality, se les ha entregado a los concursantes las cartas que escribieron sus parejas momentos antes de empezar el concurso y que hasta ahora no habían visto. Esto ha sido un duro golpe para todos porque han recordado cómo era su relación antes de que empezasen las infidelidades y traiciones en las parejas que venían a poner a prueba su amor.

Montoya llora desconsolado con la carta de Anita

El de Utrera recibía la carta de su novia y su reacción no tardaba en llegar, comenzó a llorar al recordar cómo era su relación con su pareja antes de entrar al reality. Montoya recibía con gran tristeza las palabras de Anita porque ha visto demasiadas imágenes de la catalana siéndole infiel con Manuel. "Sabes que los dos nos conocimos en un momento clave de la vida, que ninguno quería nada con nadie, y apareciste de la nada. Me has dejado marcada de por vida… Serás mi mayor amor de la vida. No te quiero perder bajo ningún concepto…", estas han sido algunas de las palabras que Montoya ha leído.

Completamente devastado por la carta, el sevillano entre lágrimas hizo una reflexión: "aquí está mi relación, esto era mi relación a un segundo de empezar La isla de las tentaciones". Momentos más tarde se coronó con una frase que no ha tardado en hacerse viral en redes sociales debido al dramatismo de la misma. "Yo no voy a romper la carta, simplemente se está rompiendo sola con mi dolor".

A pesar de haber asegurado que no iba a romper la carta de su novia, Montoya decidió tirar la carta al agua y ver cómo esta se perdía en la piscina de la villa donde reside. El sevillano se mostraba muy dolido con lo leído y ha sido muy tajante a la hora de expresar cómo le han sentado esta manifestación de los sentimientos de Anita, "esto llega muy tarde".

La reacción de Anita al leer la carta de Montoya

Anita Williams también se ha deshecho en lágrimas al leer todo lo que había escrito su novio antes de entrar en el reality de Telecinco. La joven ha leído en voz alta uno de los fragmentos que le ha escrito Montoya. "Mi Ana, mi Anita, aquí no se escriben mis letras, se escribe mi corazón, esa cosa que me robaste con tu forma de ser… Piensa que hoy, mañana y siempre quiero estar contigo y que el amor que me has transmitido lo quiero sentir toda la vida".

Estas palabras han conmovido intensamente a la joven y ha recordado los momentos buenos vividos juntos. "Tendrías que haber sido así desde el primer día, no ahora, ni el otro día. No sé qué hemos hecho". Anita con esta reflexión parece que se arrepiente un poco de la infidelidad con Manuel al pensar en Montoya, este sin duda, ha sido uno de los momentos más críticos para la pareja.