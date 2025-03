Montoya más dolido que nunca en el reencuentro de 'La isla de las tentaciones' con Anita y Manuel

Este lunes se emitía el reencuentro de La isla de las tentaciones, las parejas se reunían de nuevo para contar cuál era su situación actual. De todas las parejas que llegaron a la isla juntas tan solo permanece una, la de Andrea y Joel. Ellos son los únicos que pese a haber tenido sus más y sus menos dentro del programa han apostado por su amor y a día de hoy siguen juntos.

En este reencuentro ha habido mucha tensión y reproches entre los participantes aunque los que han conseguido convertirse en el centro de atención ha sido el trío formado por Montoya, Anita y Manuel. Las versiones de cada uno de los tres de lo que ha sucedido después de la isla ha sido un poco caótica y cuando se han puesto todas las cartas sobre la mesa, Montoya ha estallado y ha terminado marchándose del plató.

A pesar de que el sevillano abandonó La isla de las tentaciones solo, cuando regresó a España volvió a hablar con Anita y decidieron darse una segunda oportunidad, pero lo cierto es que la relación entre Anita y Montoya ha sido un tira y aflojas de idas y venidas desde entonces. La versión que le contaba la catalana al de Utrera no ha sido la misma que ha revelado Manuel en el reencuentro y eso ha hecho que Montoya termine perdiendo los nervios.

Montoya ha visto las imágenes de sus reacciones en el concurso y se ha sincerado con Sandra Barneda. "Verme en ese estado no me gusta, yo soy alegría, pero ver eso... nosotros éramos pura magia, y a los dos días me hizo ese daño tan repentino. Es que cuando ella cae yo no lo quería aceptar, eso tenía que ser una película de terror", explicaba el sevillano.

Al parecer, cuando llegaron de República Dominicana Anita quería volver con Montoya, así lo ha revelado el andaluz. "Ella quería volver conmigo, desde el aeropuerto, lloraba, pero se daba piquitos con Manuel en el avión. Y después de decirme eso se queda en Madrid con él, pues Montoya se monta en su tren, se va a llorar a su casa".

La situación entre Anita y Montoya no estaba clara, pero aun así, el sevillano fue a Barcelona con la intención de volver con el que fuera "el amor de su vida". "Cogí mi maleta y me fui a Barcelona, no funcionó y nos dimos un tiempo, pero ella me escribe y yo hago otra maleta y vuelvo a instalarme en Barcelona", relataba, "ponía al amor de su vida a la misma par que un tío que acaba de conocer hace tres días".

Cuando Anita ha relatado su versión de los hechos, Montoya no ha parado de interrumpir gritando "mentirosa" a través de una pantalla hasta que ha irrumpido en el plató exaltado y espetándole a la cara "¡Cuenta las verdades! He sido un pelele. ¿Te arrepientes? No haber caído porque no vale un duro".

La presencia de Manuel hace inviable una reconciliación entre Anita y Montoya

La llegada de Manuel al plató suscitó un pequeño revuelo entre los presentes, debido a su atrevido look, y Montoya no pudo evitar comentar: "No me destelles con esos dientes Freddy Mercury" conteniendo la risa al ver el atuendo del gaditano. Manuel llegaba con la artillería pesada y contando algunas de las vivencias que ha tenido con Anita después de La isla de las tentaciones.

"Anita me decía que me echaba de menos. Nos hemos visto varias veces... Yo te decía muchas veces que volvieras con tu novio porque conmigo no iba a tener nada serio. Nunca la he engañado porque le tengo un cariño especial. Con ella he sido de verdad, de corazón". Ha sido cuando Manuel ha destapado que se vio con Anita en Madrid y en Barcelona -llegaron a pasar cinco días seguidos juntos- y que en una ocasión estaban hablando y ella incluso le dijo "paremos de hablar porque está llamando este (Montoya) a la puerta" cuando todo ha saltado por los aires.

Esto ha provocado que Montoya saltase y estuviera fuera de sí. "¡Esto es lamentable! ¡Esto es una mentira! ¡Vergonzoso!", ha explotado antes de abandonar el reencuentro. "¿Esta es la versión que me quería dar? ¡Se acabó! Me voy destrozado y ella se queda ahí, esto era una prueba y ya lo has demostrado. Ahí se ve lo que te importo", le reprochaba el sevillano a Anita.