Así ha sido el salto de Montoya en helicóptero y estos son los dos nuevos concursantes de 'Supervivientes 2025'

La llegada de Montoya a Supervivientes 2025 ha sido la noticia más esperada y es que tras el paso del sevillano por La isla de las tentaciones se ha convertido en toda una estrella mediática. Desde este domingo, José Carlos Montoya se convertía en concursante oficial de este reality de Telecinco y debía proceder al ritual que todos se someten cuando empieza su aventura en Hondura, el salto en el helicóptero.

Montoya parece tener fijación por las islas y ha cambiado una por otra, aunque no ha podido evitar emocionarse mientras hablaba con Sandra Barneda momentos previos al salto. El sevillano tiene ganas de dar su mejor versión en Supervivientes aunque ha recordado con nostalgia cómo ha sufrido a lo largo de estos meses, así se lo ha confesado a Sandra Barneda, con quién tiene recuerdos en común después de haber vivido la experiencia de La isla de las tentaciones.

"Estoy arriba y abajo, emocionado porque pienso mucho en mi familia, no sé, que es un sueño", confesaba Montoya quien además aprovechaba el momento para sincerarse "siempre le ha tenido pánico a los aviones, pero tuve que superarlo por amor", comentó visiblemente emocionado. Barneda quiso preguntarle cómo se sentía en ese momento y "qué se te pasa ahora mismo por la cabeza?". "Pues lo primero es mi familia, pero quiero que entiendan que lo he pasado muy mal y estar aquí si es una cura, lo voy a hacer por ellos, las personas se merecen ser felices y yo estoy aquí siendo feliz ahora".

Sandra Barneda le quiso dar ánimos y recordarle que este concurso no es lo mismo que vivió durante su paso por La isla de las tentaciones, "no tiene nada que ver con la que hemos vivido tú y yo antes, esta habla de supervivencia extrema, no de amor", le explicaba Sandra a Montoya. El sevillano afirmaba estar entusiasmado con la aventura que está por vivir y hacía un alegato antes de saltar. "Montoya de 'Supervivientes' es el mismo de 'La isla de las tentaciones', Montoya no sabe lo que hace, pero sí sabe lo que siente. Este cariño lo voy a guardar como un tesoro, me voy a acordar toda mi vida porque me han ayudado mucho. Montoya es este, haciendo lo que siente el corazón siempre".

Anita y Manuel serán los nuevos concursantes de 'Supervivientes 2025'

Montoya tenía claro que esta nueva experiencia sería una cura para su alma, pero lo cierto es que los productores del concurso no han pensado lo mismo. El sevillano tendrá que verles las caras tanto a su ex, Anita como a Manuel, el tentador con el que la catalana tuvo un affaire en La isla de las tentaciones. El encuentro entre Manuel y Montoya dejó claro que la tensión entre ambos era más que palpable, ahora habrá que descubrir si finalmente pueden llegar a convivir en paz o la guerra entre ambos será un calvario.

Anita y Manuel también parecen estar condenados a entenderse y es que después de que el gaditano plantara a Anita en la hoguera final, la catalana se quedó chafada, ya que había renunciado a salir del programa con el que fuera su novio, pero tenía ilusión por irse de la mano de Manuel. El de Puerto Real no tenía los mismos pensamientos y aclaró que prefería abandonar La isla de las tentaciones solo aunque le dijo a Anita que podrían intentarlo fuera.

Tanto Anita como Manuel han grabado sus vídeos de presentación y ambos afrontan esta aventura con muchas ganas, el gaditano afirma que a pesar de haber participado en muchos realities, Supervivientes es un sueño para él y espera que el público lo apoye y lo haga llegar hasta la final. Anita afirma que en esta experiencia "vengo a abrirme en canal. Soy una mujer resiliente". El martes será el día en el que Anita y Manuel se integren con el resto de sus compañeros, un momento que dejará algunas caras de sorpresa.