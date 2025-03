Montoya aterrizará el domingo en Honduras tras convertirse en concursante de 'Supervivientes 2025'

La isla de las tentaciones ha acabado a falta de la emisión del episodio del reencuentro, pero Sandra Barneda interrumpía en la primera gala de Supervivientes 2025 para contar en primicia quién será el nuevo concursante de esta edición y tras dar varias pistas acerca de quién podría ser el candidato a volar a Hondura, se ha descubierto que será Montoya el que salte desde el helicóptero el próximo domingo y se convierta en participante de este reality de Telecinco.

José Carlos Montoya ha sido el gran protagonista de La isla de las tentaciones, su paso por el programa ha dejado momentos icónicos en la historia de la televisión como su huida corriendo por la playa mientras le gritaba a su novia, las reacciones exageradas partiéndose la camisa al ver a Anita con Manuel, el enfrentamiento con Manuel repleto de reproches e insultos con mucho arte o incluso su amago de marcharse del concurso y agradecerle a Sandra Barneda, la presentadora, que hubiese venido.

Montoya se ha coronado y la fama después de La isla de las tentaciones lo ha impulsado a ser uno de los rostros más populares tanto a nivel nacional como internacional, ya que ha conseguido conquistar a los franceses e incluso a los americanos. El grito de "Montoya, por favor" lo ha reproducido hasta la mismísima Whoopi Goldberg, por lo que no es de extrañar que el sevillano formase parte del reparto de esta edición de Supervivientes.

El de Utrera ha subido un vídeo a sus redes donde se le puede ver en el aeropuerto de Honduras y esta ha sido su carta de presentación para este concurso. "Buenas, flamencos, aquí estamos. Welcome to Honduras. Tanto que lo habéis querido, lo habéis pedido, el Montoya 'pa' Honduras. Después de toda la fatiguita que acabamos de pasar, ¿ya me queréis mandar para otra fatiga? Pero esta fatiga la voy a vivir yo de corazón porque os lo debo a ustedes, porque me habéis curado el alma. Toda la fatiga que ha pasado Montoya en esa isla de cuyo nombre no me quiero acordar, me la habéis curado", explicaba el sevillano.

La participación de Montoya no será la única sorpresa que habrá para este domingo porque el casting aún no está cerrado y se especula que Montoya podría reencontrarse en esta isla o bien con Anita, su ex pareja, o con Manuel González, el tentador con quién Anita mantuvo un idilio en La isla de las tentaciones.

Terelu ha desvelado cuál es su misión en Honduras

Terelu Campos ha sido una de las grandes sorpresas de esta edición del concurso y es que se ha especulado mucho acerca de cuál será el rol de la hija de María Teresa Campos en el reality. En la gala del jueves se descubrió, por fin, que Terelu tiene una misión. Por el momento, es el 'fantasma del futuro' y si supera los 20 días que estuvo su hermana Carmen Borrego en la isla, pasará a ser una concursante oficial de Supervivientes.

El paso de Terelu por el concurso va a ser mucho más ventajoso que para el resto de sus compañeros porque la colaboradora de televisión tiene unos privilegios que el resto no, como por ejemplo, podrá abandonar en cualquier momento el concurso sin penalización y volverá a España antes del 26 de abril que es la fecha en la que se estrena su obra de teatro Santa Lola.