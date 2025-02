Miguel Frigenti revoluciona el debate de 'GH DÚO 3' con varios encontronazos con María Sánchez

El paso de Miguel Frigenti por la casa de GH DÚO ha sido de lo más comentado y es que el colaborador de televisión se ha implicado mucho en las estrategias que se han seguido en el grupo de los menos conocidos dentro del concurso. La actitud de Frigenti no siempre ha sido bien recibida por el resto de habitantes de la casa y fuera de ella ha pasado lo mismo en el plató del debate que presenta Ion Aramendi.

Durante la noche del domingo, Miguel Frigenti se consolidó de nuevo como uno de los grandes protagonistas de la tercera edición de GH DÚO. Su pasó por el plató ha dejado varios encontronazos tanto con su excompañera, María Sánchez, 'la jerezana, como con Carmen Borrego, madre de José María Almoguera. A lo largo del concurso, ni Frigenti ni Almoguera han tenido una buena relación y el colaborador no ha dudado en despotricar del nieto de María Teresa Campos durante el debate.

Miguel Frigenti ha tachado de mueble al hijo de Carmen Borrego en varias ocasiones y el domingo por la noche se reiteró en su postura sobre José María Almoguera. "Lo tengo que decir honestamente, me ha parecido un mueble de comedor. José María no tiene la culpa de ser quien es, de cobrar lo que cobra, que seguro es mucho, pero considero que una persona que cobra un determinado caché, en su caso me imagino que elevado, tiene la responsabilidad, tanto con la organización como con el público, de implicarse, de dar juego y de ser proactivo. Y este chico ha sido un mueble que ha vivido bajo el edredón", afirmaba Frigenti.

Las palabras arrojadas por el colaborador de televisión no sentaban nada bien ni a Carmen Borrego ni a María Sánchez, que no ha dudado en alzar la voz para defender a su pareja. Miguel Frigenti ha tenido un tenso encuentro con la de Jerez y ha expresado la opinión que tiene de ella, que no es buena, precisamente. "Se le ha visto realmente cómo es. A ella se le llena la boca acusándome a mí de acercarme a Óscar y Maica por interés, lo mismo podría pensar yo de ti, lo mismo te has acercado a José María para pertenecer a la familia Campos. Igual es que se cree el ladrón que son todos de su condición", acusaba Frigenti a María de ser una interesada.

María Sánchez no dudaba en replicarle a su compañero de edición. "Nunca he ido de buena, en mi vida normal no tengo estas discusiones ni me mato con la gente como lo haces tú, ¿con qué Miguel nos quedamos con el de ahora o el de las dos primeras semanas?". Carmen Borrego y la jerezana han querido remarcar la actitud de Miguel Frigenti con José María Almoguera durante todo el concurso, ante estas acusaciones, el periodista se ha defendido de una manera muy tajante. "Por mucho que os pese, este Gran Hermano será recordado, por mucho que te duela, por las estrategias de Miguel Frigenti, va a ser recordado por mí".

El pique entre María y Miguel no ha quedado ahí, sino que las acusaciones y el mal ambiente iba in crescendo y ha culminado con unas duras declaraciones de Miguel hacia la pareja de José María Almoguera. "Tanto que te la has dado de que eres una tía super buen rollo, tanto que te las has dado y la que me ha acusado de dividir la casa, la que ha dividido la casa eres tú y la que le molesta que su novio, tanto que le quieres, se lleve bien con el resto de compañeros es a ti". "Que cada vez que te enfoca la cámara y ha tenido buen rollo conmigo: 'Qué hace José, qué hace José, no lo entiendo'. Eres tú la rencorosa y la que tiene el alma oscura. Tú que me acusas a mí de tener el alma negra, tú tienes el alma oscura", la joven ya no sabía donde meterse después de semejante acusación.