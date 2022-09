Miguel Ángel Muñoz habla sobre el regreso de 'Un paso adelante': "Me costó mucho decir que sí"

Vuelve Un paso adelante. UPA Next, la nueva serie original de ATRESplayer PREMIUM, aterrizará muy pronto en la plataforma de Atresmedia. En el marco del XIV FesTVal de Vitoria, Miguel Ángel Muñoz, Mónica Mara y Quique González, los tres protagonistas de la serie, han desvelado detalles del rodaje y han comentado algunas anécdotas de las grabaciones que se están llevando a cabo desde el pasado mes de junio.

"El reto es mayúsculo, hemos tenido que encontrar el tono, un buen casting que recuerde al núcleo duro de UPA, pero con nuevos protagonistas", ha explicado Javier Pons, productor ejecutivo de la serie. "Actualizar la serie a nivel musical, estética y actoral ha sido un reto, hemos añadido las redes sociales y otros elementos que antes no existían en el universo UPA, pero sin perder la esencia de la historia. Habrá música, baile y brillo", ha añadido.

Antes del regreso de la serie, llega a ATRESPlayer premium Historias de UPA Next, un nuevo formato de relatos cortos dentro del universo de la serie, que se estrenará este domingo 11 de septiembre y que cuenta con los protagonistas de la ficción. Quique González, Mónia Mara, Marc Betriu, Claudia Lachispa, Almudena Salort, Marc Soler, Karina Soro, Alex Medina, Nuno Galleg o Peter Jiménez protagonizarán esta nueva serie original de ATRESplayer Premium, una nueva generación de actores jóvenes que cuentan con grandes capacidades y formación en interpretación y baile, y que darán vida a los alumnos de la escuela de Carmen Arranz.

"Es muy especial para mí estar aquí, esto es un premio", ha objetado Miguel Ángel Muñoz. "Me costó mucho tomar la decisión de volver a interpretar a este personaje. Tras veinte años de aquella primera semilla que pusimos en España para incentivar el interés por el baile, el canto y el espectáculo, estar aquí como padrino de una nueva generación es muy especial", ha asegurado, añadiendo que "cada capítulo te deja con ganas de ver el siguiente".

En cuanto a su personaje, Miguel Ángel ha afirmado que "cuando empezó UPA no tenía prejuicios y me permitía crear un personaje arrogante y chulo. Ahora que el público me conoce y entiende que aquello es un personaje. Volver a hacer a ese tipo tan idiota me divierte tanto".

Una de las grandes bajas del regreso de UPA ha sido Pablo Puyol. El actor asegura que tiene muchas ganas de participar en la serie, pero no han contado con él. "Con Pablo valoramos su incorporación, pero al final no fue posible. Habrá un guiño hacia su personaje, por supuesto cariñoso. Cuando piensas en crear el grupo, complementando a los antiguos con los nuevos, debimos medir equilibrios y de ahí salió el casting actual", ha explicado Javier Pons, que ha detallado que "cuando hay un programa nuevo, tienes que tomar decisiones para tener el mejor resultado. No podíamos reflejar todo lo que pasó entonces, no nos daba ni tiempo ni espacio. Eso nos llevó a un grupo limitado".

UPA Next contará con ocho capítulos de cincuenta minutos. Es una producción de Atresmedia en colaboración con Globomedia, donde la música y la danza son protagonistas absolutas en cada episodio. El universo de UPA Next crece, pues ATRESPlayer PREMIUM apostará por una estrategia transmedia que complemente las tramas del regreso de una de las series más míticas de la historia de la ficción española.