El mayúsculo problema de María José Campanario que ha cabreado a todo el mundo: "No se puede ser más tonta"

Hay algo peor que ser hija de famoso: ser madre de hija de famoso. María José Campanario se enfrenta desde hace unos meses al duro trago que es ver que su pequeña, Julia Janeiro, ya es mayor de edad y comienza a enfrentarse a los medios de comunicación dedicados al mundo del corazón. A sus 19 años, la mayor de los Janeiro Campanario ya ha tenido varios encontronazos con la prensa, algo que disgusta mucho a su progenitora.

Ahora, unas nuevas imágenes de Julia Janeiro tratando mal a los periodistas han levantado ampollas en el sector. Los encargados de difundirlas han sido los colaboradores de Sálvame, que no han dudado en criticar la actitud de la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario. El más duro ha sido Kiko Hernández, que tiraba de ironía ante las imágenes de Julia criticando la labor de los periodistas. "¿Pero quién es, Claudia Schiffer ahora?".

El vídeo muestra a Julia Janeiro cubriéndose la cara, primero con la mano y segundos más tarde con una chaqueta. "Qué pesados", espetaba la influencer, asegurando que no iba a contestar a sus preguntas. "Dejadme en paz", objetaba, llegando a las malas maneras con un borde "me pongo como me da la gana". Una actitud muy poco conciliadora con los medios de comunicación que ha enfadado mucho a Kiko Hernández.

"Está el hijo de famoso, luego está el hijo tonto de famoso y luego ya está la hija de Campanario y Jesulín de Ubrique, porque no se puede ser más tonta y más absurda", ha señalado el colaborador. "Pero como no te da, tienes que hacer el show con el abrigo para que digan esta quién es. Pero, ¿quién eres? ¿Qué has hecho tú?", le echaba en cara Hernández mirando fijamente a cámara.

"¿Qué ha inventado esta, la penicilina?", ha continuado. "¿Qué has hecho para estar ahí y que haya compañeros pasando frío esperándote en el aeropuerto?", ha recriminado, mostrándose, muy cabreado. "Cuando papá no te daba dinero y mamá no te daba dinero para ponerte cosas, negociabas para ir a un reality", ha apuntillado el colaborador, desvelando que Julia Janeiro pretendía participar en un programa de televisión para pagarse operaciones estéticas que sus padres no le permitían.