Marta Sánchez opina sobre Chanel: "Tenemos una especie de complejo"

A poco más de veinticuatro horas para el Chanelazo, España se rinde ante la artista que nos representa este año en Eurovision. Con Chanel y el resto de la delegación ultimando los detalles de la actuación de España en la gran final de Eurovision, artistas de renombre de nuestro país mandan sus ánimos y consejos a la catalana, que se mantiene positiva y enérgica en Turín. La última en opinar sobre SloMo ha sido Marta Sánchez, que actuará muy pronto en el concierto benéfico Mujeres cantan a Rocío Jurado.

"La veo muy bien", ha espetado Marta, asegurando que Chanel "es una chica muy completa, con mucha garra". La artista asegura que la representante de España en Eurovision "baila bien, canta bien, se mueve bien, es muy guapa, ¿qué más queremos?", afirmando que no nos hemos visto en otra. En cuanto a las críticas a Chanel, Sánchez tiene claro que "en España siempre criticamos muchísimo, tenemos una especie de complejo, somos muy reacios a ser orgullosos de lo nuestro, es un defecto que va en nuestro ADN".

Marta Sánchez se encuentra en un momento vital muy bueno. "Estoy muy enamorada y muy feliz, en el momento más pleno de mi vida", ha explicado ante los medios de comunicación en el photocall de la rueda de prensa donde se ha presentado Mujeres cantan a Rocío Jurado. "Cantar por la más grande es siempre un lujo. Estoy feliz de poder hacerlo", ha asegurado.

La cantante también ha querido recordar al recientemente fallecido Jesús Mariñas. "Fue duro conmigo en algún momento, pero yo siempre le he tenido mucho afecto, mucho cariño porque al final de nuestra relación artista periodista surgió algo, surgió un respeto mutuo y él me demostró al final que me admiraba. Y yo pienso que había también mucho que admirar de él", ha explicado, remarcando que Mariñas hacía "un periodismo puntero, aunque para algunos artistas no fuera muy agradable y cómodo. Pero al final me dio mucha pena que padeciera una enfermedad, que como sabéis yo he sufrido mucho con ella".