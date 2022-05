Estos son los clasificados de la segunda semifinal de Eurovision 2022

La segunda semifinal de Eurovision se ha celebrado por todo lo alto, dando continuidad a las retransmisiones eurovisivas desde Turín. De los dieciocho países que se enfrentaban en esta segunda vuelta, solo diez se han clasificado para la gran final del próximo sábado 14 de mayo. Si bien la gala venía con un pecedente muy pobre, la RAI ha logrado mejorar en la técnica de esta segunda semifinal, demostrando un show mucho mas carismático. En Vitally recogemos las diez nuevas candidaturas que se enfrentarán a Chanel en la gran final del Festival de la Canción.

Finlandia: The Rasmus con "Jezebel"

The Ramsus ha llenado grandes pabellones, pero en la actualidad no pasan por su mejor momento como grupo. Eurovision les ha servido para volver a ponerse en el foco musical, ahora que cumplen 30 años de carrera. Jezebel es una apuesta rockera y comercial, con ciertos tintes de oscuridad, que sonará en Turín el próximo sábado.

Serbia: Konstrakta con "In Corpore Sano"

Nunca una persona se había lavado las manos delante de tantísimos europeos. Ana Duric, cantante de Konstrakta, reivindica la importancia de tener una vida saludable, pero también tiene pequeños toques de crítica política. Es una canción entretenida y creativa, alejada de lo sumamente comercial.

Azerbaiyán: Nadir Rustamli con "Fade To Black"

Nadir tiene 22 años y ha participado en La Voz de Azerbaiyán. La candidatura de Azerbaiyán es también una balada, que va in crescendo añadiendo elementos de epicidad. El momento álgido de Fade to black es cuando Nadir canta prácticamente a cappella, con el piano sonando de fondo. Emocionará el próximo sábado en la gran final del festival.

Australia: Sheldon Riley con "Not The Same"

Australia se ha presentado en Turín con una de las candidaturas más emocionales. Sheldon Rilley tiene diagnosticado síndrome de Asperger y en Not the same habla de cómo tuvo que cambiarse de colegio hasta en 14 ocasiones por culpa del acoso escolar. Su voz es preciosa y promete sacar la lagrimita a media Europa.

Estonia: Stefan con "Hope"

Stefan tiene 23 años y es famosísimo en Estonia. Pese a que tiene el apoyo de todo su país, Hope es poco esperanzadora. Es bastante insulsa, se queda en nada, muy floja. Pero se ha colado en la gran final.

Rumanía: WRS con "Llámame"

Hola mi bebebé, llámame llámame… Un temazo que ha caído en gracia en España, y parece ser que también en el resto de Europa. WRS es el divo rumano de esta edición, demostrando que con actitud se puede conseguir un pasaporte a la final del próximo sábado.

Polonia: Ochman con "River"

Otro chaval de 22 años que ganó La Voz de su país. Su voz es su mayor herramienta para colarse en la final de Eurovision. La realización y los efectos visuales arruinan toda la actuación. Ochman nació en Estados Unidos, pero tiene raíces polacas provenientes de sus padres. De hecho, su voz viene de cierta genética, pues su abuelo fue un famoso tenor polaco.

Bélgica: Jérémie Makiese con "Miss You"

Otro ganador de La Voz, esta vez en la versión belga. La canción es otra balada, con giros vocales muy interesantes. Jérémie canta muy bien, desgarra la voz dándole un toque muy emotivo a la canción y domina el falsete como nadie.

Suecia: Cornelia Jakobs con "Hold Me Closer"

Una de las claras favoritas de la edición. Si ganara, Suecia empataría en número de victorias a Irlanda, que en la actualidad ostenta el primer puesto en el podio eurovisivo. La canción es delicada pero comprometida en la relación cantante-espectador, lástima que la RAI haya arruinado la realización con la que sorprendió en su preselección.

República Checa: We Are Domi con "Lights Off"

We are domi es un trio juvenil muy curioso. Con el electro pop de vanguardia muy presente, los checos presentan una propuesta muy potente, al puro estilo Dua Lipa. Le dará un toque muy festivo a la gran final del certamen.