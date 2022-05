Estos son los clasificados de la primera semifinal de Eurovision 2022

La primera semifinal de Eurovision se ha celebrado por todo lo alto, estrenando las retransmisiones eurovisivas desde Turín. De los diecisiete países que se enfrentaban en esta primera vuelta, solo diez se han clasificado para la gran final del próximo sábado 14 de mayo. Si bien la gala prometía un gran show, la RAI ha demostrado poco poderío en esta primera semifinal, con bastantes problemas de realización y las escenografías truncadas por el problema técnico del sol cinético. En Vitally recogemos las diez candidaturas que se enfrentarán a Chanel en la gran final del Festival de la Canción.

Lituania: Monika Liu con Sentimentai

La apuesta ochentera lituana ha gustado al público europeo. En cuanto a la artista, Monika Liu es la Malú lituana. No es broma, ha sido incluso coach de La Voz en Lituania. Con Sentimentai muestra un lado intimista, con una melodía que no acaba de arrancar. Una candidatura muy plana pero que ha pasado el primer filtro de la votación.

Suiza: Marius Bear con Boys Do Cry

Suiza vuelve a apostar por un artista joven, pero esta vez se decanta por la balada. Boys do cry es una canción reposada, pero no lenta. Es tierna y si te paras a analizar la letra igual incluso se te humedecen un poco los ojos. Como comentamos en estas mismas líneas, Marius tenía una plaza asegurada en la final.

Ucrania: Kalush Orchestra con Stefania

Los claros favoritos de la edición ya tienen su pase para la final. Con el conflicto bélico con Rusia más que presente, Ucrania ha llegado a la primera semifinal en Turín con las casas de apuestas disparadas. Veremos si esta candidatura llena de toques tribales e incluso un rap de por medio logra enamorar a Europa para llelvarse el micrófono de cristal.

Países Bajos: S10 con De Diepte

La canción de la Pantoja. No, no te rías, Sálvame utilizó este temazo para ambientar el intento de serie documental sobre Isabel Pantoja, allá por el mes de abril. No sabemos si la tonadillera habrá sido clave para que De Diepte pase a la final, pero la canción es buena, emotiva y te hace vibrar.

Moldavia: Zdob i Zdub & Fraii Advahov con Trenuleul

No te deja indiferente. Te dan ganas de agarrar una cerveza y bailar encadenándote con los brazos de tus amigos dando vueltas. Con un gran componente folk, Trenuleul es festiva y divertida, tanto que Europa la ha posicionado entre las diez más otadas de la primera semifinal.

Portugal: MARO con Saudade Saudade

La candidatura de Portugal te lleva a esos días de lluvia en los que los pensamientos negativos te atormentan. Una balada delicada, que va in crescendo, con toques culturales muy mediterráneos. Maro tiene una voz muy bonita y la manera en la que está empastada con los coros la hace única. Veremos en qué posición queda en la gran final del festival.

Islandia: Systur con Með Hækkandi Sól

Nosotros tampoco sabemos mencionar el título de esta canción. Systur es un grupo de tres hermanas que fusionan pop con tintes de country. O al menos lo intentan. Canción del far west, bastante aburida. Me he quedado con las ganas de ver aparecer al sheriff y al vaquero. Pero si a Europa le gusta, pues chitón.

Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord con Die Together

Grecia no innova y vuelve a apostar por una balada bastante insulsa que va creciendo a medida que pasan los minutos. Tiene ciertos toques de epicidad al final que le dan un plus. Veremos qué papel interpreta en la final del próximo sábado, pero no creo que se cuelen en el top 10.

Noruega: Subwoolfer con Give That Wolf A Banana

Otra de las claras favoritas de la primera semifinal del festival que ha conseguido el pasaporte directo a la final. Dos lobos amarillos cantando y bailando, ¿qué mas quieres? El estribillo es más que pegadizo y la coreografía lo suficientemente sencilla como para no dar vergüenza ajena al intentar imitarla.

Armenia: Rosa Linn con Snap

Emulando el estilo de Taylor Swift pero con una apariencia muy de Dua Lipa, Rosa Linn demuestra un control vocal en una candidatura que entra perfectamente en el molde de los pops dulzones del 2010.