María Isabel habla de cómo fueron sus múltiples relaciones sexuales durante el embarazo

Tras ser madre recientemente, la cantante y creadora de contenido María Isabel ha hablado, por primera vez, sobre cómo la vida sexual en pareja se ve alterada con un embarazo y el posterior parto, con el objetivo de dar visibilidad y educar en los retos e inseguridades que aparecen en otras “primeras veces” en el sexo.

El testimonio de la cantante ha sido recogido en el segundo episodio de Talk As You Are, la serie de video-podcast producida por Control España. Esta segunda entrega aborda la importancia de las primeras veces, pues más allá de la denominada “pérdida de la virginidad”, existen otras primeras experiencias en el sexo que pueden marcar la historia de cualquier persona, como la primera relación estando embarazada, tras el parto o tras un divorcio.

Precisamente, un 4% de mujeres dan más importancia a la primera vez tras el parto que a su primera vez en la vida, según los datos del XI Barómetro Los españoles y el sexo de Control. Este es solo un ejemplo pues, si bien 2 de cada 3 consideran que la primera vez que más te marca es el primer encuentro sexual (en su mayoría considerado el primero con penetración), existen otros momentos más importantes para los españoles: un 14% le da más importancia a la primera vez tras un largo periodo sin relaciones y un 13% a la primera vez con otra persona tras un divorcio o separación.

El hecho de concebir y traer un bebé al mundo no significa perder el apetito sexual. Hablando de la experiencia de su primer embarazo, la cantante María Isabel ha contado: “durante el primer trimestre de embarazo no tuve ningún problema a la hora de mantener relaciones sexuales, pero si es verdad que durante el segundo empecé a notar muchos más cambios en mi cuerpo y eso hacía que, a nivel personal, me cambiara la autoestima, pero tenía la suerte de tener al lado a una pareja que me hacía sentir cómoda en todo momento para tener esos momentos de intimidad entre los dos”.

“Con la barriga, había muchas veces que me veía hinchada y mal, sobre todo el último trimestre de embarazo. Pero, también, había momentos que me sentía genial físicamente. Pensar que estaba creando una vida dentro de mí me ayudaba mucho” ha confesado María Isabel. La autoestima durante el embarazo puede verse afectada y es importante contar con una pareja al lado que te entienda, te complemente y te haga sentir bien en todo momento, ha seguido contando la cantante y creadora de contenido.