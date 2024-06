Don Omar, ante la canción que nunca quiso cantar: el cáncer

Don Omar, uno de los artistas pioneros en el reguetón, ha comunicado a través de sus redes sociales que padece cáncer. El cantante ha compartido su diagnóstico sin ofrecer muchos detalles sobre el tipo de cáncer que sufre. La publicación, en la que se observa una imagen en su brazo con una pulsera del Hospital Orlando Health de Estados Unidos, ha ido acompañada del siguiente texto: “Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto”, ha posteado en su perfil de Instagram.

La noticia ha sentado como un jarro de agua fría en el mundo de la música. Don Omar acumula millones de fans a sus espaldas y sus canciones han sido bailadas por millones de personas de todos los rincones del planeta. Por ello, se ha viralizado al instante con más de 15.000 comentarios de apoyo y 222.000 me gusta.

Aunque Don Omar lleva trabajando en la música desde finales de la década de los 90, no fue hasta el año 2.000 cuando su música comenzó a sonar con fuerza por todo el mundo. El denominado como rey del reguetón lanzó su primer álbum de estudio en 2003, The Last Don. Ese fue el inicio de una trayectoria plagada de éxitos que remataría con el lanzamiento de Kings of Kings, que alcanzó el número 1 en las listas Top Latin Albums de la revista Billboard. Angelito, Salió el sol, Conteo o Ella y yo hicieron bailar a millones de seguidores. Exactamente lo mismo ocurrió con Danza Kuduro, nominada a Mejor canción urbana en los Grammy Latinos y récord guiness como el vídeo de YouTube en español con más visualizaciones, entre otros reconocimientos.

Aún no se sabe qué pasará con la gira de conciertos que anunció el pasado mes de abril. Los eventos, programados desde agosto a mediados de septiembre, quedan en el aire a la espera de la evolución médica del puertorriqueño.