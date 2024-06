IU Cádiz pide al Gobierno la jubilación anticipada para las camareras de piso y que se reconozcan las enfermedades profesionales

Izquierda Unida defenderá este miércoles en el Pleno de la Diputación de Cádiz una moción en favor del reconocimiento laboral y de la mejora de las condiciones de trabajo de las camareras de piso.

Así, el diputado provincial de IU Cádiz, Ramón Galán, pedirá el respaldo del resto de grupos políticos a la proposición por la que IU insta al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que establezcan la jubilación anticipada para las camareras de piso. De igual forma, insta al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a incluir las enfermedades que reclaman las camareras de piso como enfermedades profesionales.

Por otro lado, la moción de IU insta a la Consejería de Turismo y a la de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía a aprobar una ley que obligue a los hoteles a establecer métodos más justos para medir el tiempo de trabajo de las camareras de piso.

Galán considera que “ha llegado la hora de acabar con la precariedad que soportan estas trabajadoras, con trabajos a destajo generalizado, un nivel de estrés enorme y que encima sufren dolencias derivadas de su actividad que ni siquiera se les reconoce como enfermedad profesional si no es tras un proceso judicial”. El diputado de IU Cádiz recuerda en la moción que casi el 80% de los empleos no cualificados de sector servicios -excepto el transporte- está ocupado por mujeres, y el colectivo de camareras de piso es uno de estos puestos cuya actividad está “invisibilizada” y sufre una “enorme precariedad”.

Reivindicaciones del colectivo

La moción de IU se hace eco de algunas de las principales reivindicaciones del colectivo de camareras de piso, entre las que se encuentra acabar con el trabajo a destajo, que provoca situaciones de mucho estrés. Así, apunta la moción que “muy al contrario de lo que ocurre en el sector de la construcción, sector altamente masculinizado, en el que el destajo supone una mayor remuneración por su trabajo, para las camareras de pisos el destajo es la forma habitual y requerida para cobrar el salario base; ellas tienen que hacer un alto número de habitaciones por jornada laboral más las entradas o salidas que haya en el día, más los espacios comunes. En definitiva, están sobrecargadas y reclaman un cambio en la forma de medir su tiempo de trabajo”.

Apunta el diputado de IU que existe una experiencia en el Gobierno de Baleares, que ha introducido la obligatoriedad de los hoteles de constituir un grupo de trabajo que desarrollará los métodos para medir el tiempo de trabajo de las trabajadoras en cada centro, formados por representantes de la empresa, de los trabajadores y las trabajadoras, y representantes de los servicios de prevención y que además, se recoge como requisito obligatorio en el Convenio Colectivo de Hostelería aplicable lo recoge como una obligación. “Esta medida permite garantizar la salud laboral de las 20.000 camareras de piso que trabajan en los hoteles de las islas, señala Galán.

Por otro lado, la moción hace referencia al nivel de estrés que soportan estas trabajadoras a lo largo de su vida laboral, a lo que se unen los efectos de los productos que utilizan, lo que hace que “a partir de una edad, estas mujeres no soporten la carga de trabajo y sufren a menudo situaciones de enfermedad y, por tanto, aumenta el absentismo por IT. Por eso es bastante más razonable adelantar la edad de jubilación, porque sus cuerpos están dañados y no pueden mantener ese ritmo a cierta edad”.

Finalmente, Galán se hace eco de la denuncia de las camareras de piso respecto a las enfermedades profesionales no reconocidas, salvo si emprenden antes una demanda judicial para lograr que se les reconozca. “Es muy injusto, además de costoso, tener que acudir a juicio para conseguir que una enfermedad generada por la actividad profesional sea reconocida como enfermedad profesional por sentencia judicial una y otra vez. Lo lógico y lo que suele ocurrir en otras profesiones, es que cuando una enfermedad se repite constantemente en una actividad sea calificada directamente como enfermedad profesional, lo que además de facilitar los procesos de las trabajadoras enfermas, facilita también que se tomen las medidas oportunas desde los servicios de Salud y Prevención de riesgos laborales”, destaca la moción.

El diputado de IU Cádiz espera contar con el apoyo de todos los grupos provinciales en favor de este colectivo eminentemente feminizado y precarizado.