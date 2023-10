María Cequeira rechaza a Cayetano Rivera: no quiere casarse con él

Cayetano Rivera se ha enfrentado un rechazo en su propuesta de matrimonio. El famoso torero ha pedido la mano a su actual pareja, la presentadora portuguesa María Cequeira. Sin embargo, en lugar de responder con el esperado sí, quiero, María habría declinado la propuesta. A pesar de su fuerte relación, María no parece estar dispuesta a casarse de nuevo, lo que ha sido una gran decepción para Cayetano. Él considera que ambos ya han pasado por matrimonios anteriores y no ve la necesidad de hacerlo de nuevo.

La noticia fue revelada por Jorge Moreno, colaborador habitual del programa Fiesta en Telecinco, lo que tomó por sorpresa a todos los presentes en el plató de Emma García, ya que nadie esperaba que esta pareja, que aparentemente estaba muy enamorada y feliz, se convirtiera en el centro de atención del día.

Se rumorea que Cayetano Rivera le habría propuesto matrimonio a su pareja actual, pero al parecer, ella habría declinado la oferta. Esta información, proporcionada por el colaborador de Fiesta, que tiene vínculos con el medio portugués en el que trabaja la portuguesa, señaló que María Cequeira no tiene intención de casarse de nuevo.

No obstante, esto no implica que no vislumbre un futuro junto a Cayetano Rivera. Ella anhela un compromiso de mayor envergadura con el hermano de Francisco Rivera: tener hijos. A pesar de su negativa a casarse con Cayetano Rivera, María Cequeira ha expresado su deseo de tener hijos con él, lo que evidencia claramente el amor que siente por el torero.

La periodista portuguesa estaría entusiasmada por la idea de tener un hijo con Cayetano Rivera. Ambos ya son padres de dos niños de edades similares. Cayetano tiene a Lucía, de 22 años, y a Cayetano, de 5, de su matrimonio con Eva González. María, por su parte, es madre de dos hijos, Kika y Joao, de 20 y 6 años respectivamente.