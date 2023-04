Eva González y Cayetano Rivera protagonizan un tenso encontronazo a las puertas del colegio de su hijo

La noticia del día en el mundo del corazón es la tensa situación que se ha vivido entre la presentadora Eva González y el torero Cayetano Rivera. La pareja, que había mantenido una separación pacífica tras trece años de relación, se ha visto envuelta en una situación incómoda tras conocerse la nueva relación del torero con la presentadora portuguesa Maria Cerqueira.

Según ha publicado la revista Diez Minutos, la tensión entre la expareja era muy evidente en un encuentro a las puertas del colegio de su hijo en común. Eva y Cayetano llegaron por separado y se marcharon del mismo modo, sin dirigirse la palabra en ningún momento.

La presentadora, que se encontraba charlando con un grupo de madres, decidió girarse para no encontrarse con su ex pareja de cara al verle salir del colegio. Por su parte, Cayetano apresuró el paso para escapar del lugar lo antes posible. Este encuentro ha dejado clara la hostilidad que se ha generado entre la pareja tras conocerse la nueva relación del torero. Al parecer, la relación de Cayetano con la presentadora portuguesa no ha sentado bien a Eva, quien ha mostrado su descontento con la situación.

La expareja había mantenido una relación amistosa tras su separación, pero parece que la situación ha cambiado radicalmente tras conocerse la nueva ilusión del torero. A pesar de que ninguno de los dos ha querido hacer declaraciones al respecto, el mal rollo entre ellos es palpable.

La noticia ha generado un gran revuelo en el mundo del corazón, donde muchos se preguntan cómo afectará esta tensa situación a la relación entre Eva y Cayetano como padres de su hijo en común. Por el momento, ninguno de los dos ha querido hacer declaraciones al respecto, por lo que habrá que esperar para conocer más detalles sobre el resultado de esta incómoda estampa.