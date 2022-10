Pillan a Cayetano Rivera con otra mujer: las fotografías que lo cambiarían todo

La ruptura entre Cayetano Rivera y Eva González parece una realidad. Tras vivir en viviendas separadas desde hace unos meses, la presentadora y el torero habrían decidido poner punto y final a sus vidas en común. Ahora, Sálvame ha dado nuevos detalles sobre la separación, adentrándose en el entorno de ambos personajes públicos. Según el programa de Telecinco, al parecer una tercera persona habría sido el motivo de la culminación de su relación.

Pese a que se vendió que este tiempo viviendo separados era para tomarse un descanso mutuo y reflexionar sobre hacia dónde iba la relación, todo apunta a que esta información no sería del todo cierta. Tal y como detalla en programa de Telecinco, la separación habría sido definitiva allá por abril del 2022. Es por ello que no es de extrañar que ahora hayan aparecido unas fotografías del torero acompañado de otra mujer.

"Nos comentan que hay unas fotos donde Cayetano está muy bien acompañado. Lo que existiría entre esta mujer y Cayetano es algo más que una amistad", ha explicado Mayte Ametlla. Las fotografías estarían en manos de una reconocida revista, que aún no ha tomado la decisión de publicarlas o no.

Además, Kike Calleja ha aprovechado también para señalar que ambos son conocedores de la existencia de estas imágenes. "Me dicen que la pareja se rompe en abril", ha asegurado el reportero. Pese a ello, posteriormente Cayetano y Eva fueron vistos paseando por Cádiz junto a su hijo. Ahí ya vivían separados, pero no llamó la atención de los medios de comunicación.

Todo esto llega tres años después de los rumores de la existencia de otra amante. Karelys Rodríguez fue pillada con el diestro en Londres. Una supuesta infidelidad que en la actualidad estaría más que olvidada, pues Karelys no tiene nada que ver con la nueva mujer. "Me pilla en mi puesto de trabajo, no puedo hablar. No quiero saber nada de eso, estoy al margen de todo", aseguró en una llamada del programa de Telecinco.