Maria Cequeira lanza un dardo a Cayetano Rivera: su relación está en juego

Cayetano Rivera continúa viviendo un momento dulce con su querida María Cerqueira, su pareja tras la mediática ruptura con la presentadora de Antena 3, Eva González. Después de un verano de lo más acogedor, en el que juntos han recorrido ciudades como Ronda o Venecia, la pareja ha vuelto a la rutina, con lo que ello conlleva. En una entrevista para TV Mais, la presentadora portuguesa ha dejado claro que su relación está mejor que nunca.

Cerqueira ha revelado que Cayetano y ella viven separados. Él en Sevilla, ella entre Lisboa y Oporto. Una situación que hace que cuando se ven lo hagan con más ganas todavía. Lo que Cayetano no se esperaba es que la presentadora aprovechara la entrevista en la televisión portuguesa para lanzarle un dardo directo al corazón.

María es madre de dos hijos, Kika, de veinte años, y Joao, de seis. Aun así, sus planes es ampliar la familia. "Me encantan los niños y me encantaría tener más", aseguró en la esperada entrevista televisiva. Unas declaraciones que reforzaron los amigos de Cerqueira, revelando que "es muy niñera y le he escuchado decir algunas veces que le gustaría ir a por el tercero".

Por su parte, Cayetano Rivera es padre de dos hijos. Lucía, de 25 años, y Cayetano, de siete años, fruto de su matrimonio con Eva González. Si bien es cierto que nunca ha rechazado volver a ser papá, el torero no ha dejado claro si querría tener o no más retoños con su actual pareja, con la que está a punto de celebrar su primer aniversario de amor juntos.

En unas declaraciones en enero de 2022, Cayetano aseguraba que "me encantaría, pero las situaciones, los momentos, la dedicación y el trabajo a veces dificulta las cosas". Unas palabras que ahora toman eco y perspectiva y que dejarían clara la posibilidad de afianzar, todavía más si cabe, la relación entre el torero y la presentadora portuguesa.