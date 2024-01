Lequio no aguanta más: "Ana Obregón es la única responsable de ensuciar la memoria de mi hijo"

En medio de un tenso episodio, Alessandro Lequio ha salido al paso de las acusaciones vertidas por Ana Obregón, quien insinuó que él podría ser el responsable de filtrar información sobre presuntas irregularidades en las donaciones a la Fundación Aless Lequio. En una intervención en el programa Vamos a ver, el colaborador televisivo no solo se defendió de tales señalamientos, sino que también lamentó la situación y expresó su descontento por la manera en que se está manchando la memoria de su difunto hijo.

Lequio despejó las dudas sobre la gestión financiera de la fundación al afirmar: "Los únicos que tienen acceso a las cuentas son el tesorero y Ana". Con estas palabras, buscó desvincularse de cualquier responsabilidad respecto a la divulgación de información sensible. No obstante, la polémica parece ir más allá de las cuestiones económicas, adentrándose en la relación conflictiva entre el colaborador y la madre de su hijo fallecido.

El vicepresidente de la Fundación Aless Lequio no ocultó su malestar al comentar: "Lo que más me duele es que se esté ensuciando la memoria de mi hijo y la única responsable de esto es Ana Obregón". Lequio enfatizó que la historia actual no es sobre la fundación, sino sobre las acciones de Obregón: "Ella adquirió el compromiso, que no obligación, de donar sus exclusivas a la Fundación Aless Lequio. A mí lo que me molesta y duele es que se está ensuciando el legado de mi hijo, que es un legado inmaculado y con unas cuentas muy claras".

Como miembro activo de la fundación, Lequio subrayó que las cuentas de la organización son transparentes, pero cuestionó la opacidad de las finanzas personales de Ana Obregón: "Las cuentas de la Fundación están clarísimas, pero las de Ana solo ella sabe cómo están". El colaborador expresó su enfado, destacando que la controversia actual no debería salpicar de esta manera a la entidad creada en honor a su hijo.

El conflicto entre Alessandro Lequio y Ana Obregón continúa generando titulares, y mientras la verdad detrás de las acusaciones y donaciones se dilucida, la atención permanece enfocada en esta situación que involucra a dos figuras públicas con un pasado compartido marcado por la pérdida de su ser más querido.